Париж передав Києву всі ракети SCALP з першої партії - посол

Україна отримала усі далекобійні ракети SCALP, які Франція обіцяла надати у рамках першої, "випробувальної" партії, повідомив посол Вадим Омельченко. Він запевнив, що Париж продовжить постачання цих ракет.

Україна вже отримала від Франції усі далекобійні ракети SCALP, які Париж обіцяв надати в рамках першої партії, повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю виданню LB.ua , оприлюдненому у вівторок, 22 серпня.

"Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALP будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань - їхній ритм, а тут у французів усе дуже непогано", - зазначив посол.

Париж просить тиші

Він додав, від самого початку Франція поставила умову дотримання повної тиші в контексті постачань озброєнь, однак якщо оголошує передачу озброєнь - це робиться максимально оперативно.

"Узагалі якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте - воно вже в Україні і вже працює на фронті", - підкреслив Вадим Омельченко.

Він також зазначив, що такий підхід в якийсь момент мав зворотній ефект: коли Париж вже надав Києву техніку на 120 мільйонів євро, через непублічність таких постачань почала лунати критика як від українців, так і від французів, що буцімто жодної одиниці озброєння Україні Франція не поставила.

"Згодом французьке керівництво публічно оголосило про надання САУ Caesar. Далі були інші заяви, однак загалом стратегія та умови, які ставлять до нас французи, залишаються незмінними - усе має відбуватися у повній тиші", - зауважив посол.

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Франція збільшить виробництво боєприпасів утричі

Вадим Омельченко також повідомив, що Франція узяла на себе зобов’язання постачати Україні боєприпаси калібру 155 міліметрів "в певному ритмі". "Ті, хто їх виробляє, працюють зараз 24/7, профільні підприємства Франції перейшли в надзвичайний режим роботи. І тут є гарна новина: французи вирішили наростити темп виготовлення і постачання утричі. Це дуже суттєво", - розповів він.

Серед інших актуальних питань військової допомоги Києву посол назвав подальші постачання далекобійних ракет, запчастин і систем протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T. "Думаю, в нас хороші перспективи. Усі сторони розуміють, що ці системи (ППО - Ред.) Україні потрібно поставити якомога швидше", - зазначив Вадим Омельченко.

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