До кінця року Франція підготує сім тисяч військових ЗСУ

Франція вже провела тренування понад п'яти тисяч військових з України. Очікується, що до кінця року підготовку пройдуть сім тисяч військовослужбовців, повідомив міністр збройних сил країни Себастьян Лекорню.

На сьогодні Франція провела вишкіл майже 5200 українських військових, з них - 1600 у Польщі. До кінця року ця цифра сягне близько семи тисяч, повідомив у середу, 12 липня, у Twitter міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Між тим у Німеччині від початку повномасштабної війни Росії проти України до липня цього року пройшли вишкіл п'ять тисяч українських військових. До кінця поточного року, повідомили в Бундесвері, у Німеччині можуть отримати підготовку до 10 тисяч українських військових.

Нагадаємо, 2022 року ЄС пообіцяв Києву, що до кінця 2024 року забезпечить підготовку до 30 000 українських військовослужбовців в рамках місії з військового вишколу EUMAM. Крім Німеччини, в місії беруть участь ще 23 європейські країни.

Як повідомлялось, під час саміту НАТО у Вільнюсі було оголошено, що у серпні, зокрема у Данії, навчатися на винищувачах F-16 почнуть українські пілоти.