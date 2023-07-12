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До кінця року Франція підготує сім тисяч військових ЗСУ

Олена Перепадя
3 год. тому

Франція вже провела тренування понад п'яти тисяч військових з України. Очікується, що до кінця року підготовку пройдуть сім тисяч військовослужбовців, повідомив міністр збройних сил країни Себастьян Лекорню.

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Тренування українських військових проходять в різних країнах
Тренування українських військових проходять в різних країнахФото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

На сьогодні Франція провела вишкіл майже 5200 українських військових, з них - 1600 у Польщі. До кінця року ця цифра сягне близько семи тисяч, повідомив у середу, 12 липня, у Twitter міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Між тим у Німеччині від початку повномасштабної війни Росії проти України до липня цього року пройшли вишкіл п'ять тисяч українських військових. До кінця поточного року, повідомили в Бундесвері, у Німеччині можуть отримати підготовку до 10 тисяч українських військових.

Нагадаємо, 2022 року ЄС пообіцяв Києву, що до кінця 2024 року забезпечить підготовку до 30 000 українських військовослужбовців в рамках місії з військового вишколу EUMAM. Крім Німеччини, в місії беруть участь ще 23 європейські країни.

Як повідомлялось, під час саміту НАТО у Вільнюсі було оголошено, що у серпні, зокрема у Данії, навчатися на винищувачах F-16 почнуть українські пілоти.

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