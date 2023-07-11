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Париж спростить процес постачання зброї Києву - Резніков

Олена Перепадя
2 год. тому

Франція збільшить на 170 мільйонів євро військову допомогу та спростить закупівлю і постачання озброєння Україні, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Франції у лютому 2023 року
Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Франції у лютому 2023 рокуФото: Christophe Ena/AP/picture alliance

Військова допомога Україні від Франції збільшується на 170 мільйонів євро, а процес закупівлі та постачання Парижем озброєнь для Києва спрощується. Про це написав у Twitter у вівторок, 11 липня, після зустрічі у Вільнюсі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню глава оборонного відомства України Олексій Резніков

Після розмови з Лекорню Резніков також анонсував, що "створюється основа для спільного виробництва запасних частин та обслуговування іноземного озброєння та техніки". Деталі цих домовленостей наразі не повідомляються. 

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Нагадаємо, у перший день саміту НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна ухвалила рішення про передання Україні ракет дальнього радіусу дії. За інформацією Єлисейського палацу, йдеться про крилаті ракети французько-британського виробництва типу SCALP/Storm Shadow. 

Як повідомила 11 липня агенція Reuters з посиланням на французьке джерело, Париж уже розпочав постачання значної кількості ракет SCALP в Україну, які будуть встановлені в незахідні військові літаки. 

Саміт НАТО у Вільнюсі проходить 11-12 липня.

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