 Нідерланди пропонують вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2021

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Новини

Нідерланди пропонують вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності

Громадянам Нідерландів, які бояться уколів, міністр охорони здоров'я запропонував вакцинуватися від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності.

VR-окуляри мають сприяти розслабленню під час ін’єкції

VR-окуляри мають допомогти розслабитись під час ін’єкції.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Гуго де Йонге запропонував громадянам, які бояться уколів, вакцинуватися від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності (VR). Про це в понеділок, 27 грудня, він повідомив у соціальній мережі Twitter.

"Ви відчуваєте тривогу перед уколом, але все ще бажаєте отримати бустерну дозу? Муніципальні служби охорони здоров’я з задоволенням допоможуть вам. Наприклад, з’являється все більше місць, де працюють з VR-окулярами, які допомагають розслабитись під час ін’єкції", - написа він. Міністр уточнив, що з VR-окулярами працюють, зокрема, у Роттердамі.

За даними уряду Нідерландів, у країні щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали 89 відсотків дорослого населення, повністю вакциновані 85,9 відсотків. Також 16,4 відсотка дорослих зробили бустерне щеплення.

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Локдаун на різдвяні свята

Наприкінці листопада в Нідерландах виявили омікрон-варіант коронавірусу. Аби запобігти його швидкому поширенню в країні запровадили суворий карантин на період Різдва та Нового року. За новими правилами, всі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня до 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.

Також уряд рекомендує жителям Нідерландів запрошувати в гості не більше двох людей одночасно. Крім того, перебувати в громадських місцях дозволено лише групами по двоє людей.

Нагадаємо, у вересні в Нідерландах суттєво послабили карантинні обмеження, що призвело до нової хвилі захворюваності на коронавірус. Важких пацієнтів з Нідерландів доправляли в лікарні у Німеччину.

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