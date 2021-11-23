COVID-19: до Німеччини доправляють важких пацієнтів з Нідерландів

З нідерландського Роттердама до відділення інтенсивної терапії Університетської клініки Бохума, що у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, доставлено першого пацієнта з COVID-19. Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляє Нідерландська організація з розподілу пацієнтів. Зазначається, що цими днями з Нідерландів до німецьких клінік доставлять ще кількох пацієнтів, хворих COVID-19. Уряд Північного Рейну-Вестфалії загалом надає 20 ліжкомісць у своїх лікарнях для інфікованих коронавірусом пацієнтів із Нідерландів із важким перебігом хвороби.

Водночас у самій Німеччині ситуація досить напружена, тому влада країни не виключає спрямування німців із COVID-19 до інших країн. "У нас виникає ситуація, коли ми вперше мусимо розподіляти пацієнтів між регіонами Німеччини та, можливо, також (спрямовувати їх. - Ред.) до сусідніх країн", - зазначив в.о. міністра охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) минулого тижня в Берліні.

Скрутна епідситуація в Нідерландах

У Нідерландах останніми тижнями стрімко зростає кількість заражень коронавірусом та госпіталізацій. Коефіцієнт зараження коронавірусом протягом семи днів на 100 тисяч населення у Нідерландах нині становить понад 880. Так, за добу 22 листопада у країні зафіксували 23 002 нових випадки зараження коронавірусом, натомість ще місяць тому, 20 жовтня, цей показник був у п'ять разів менший - 4574 випадки за добу.

З 13 листопада у Нідерландах запроваджено частковий локдаун, який має тривати три тижні. Заклади громадського харчування та супермаркети завершують роботу не пізніше 20:00, а інші магазини - не пізніше 18:00 години. Також знову запроваджено правило дотримання дистанції до інших людей у мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно. Усі жителі, які мають таку можливість, повинні працювати з дому. Спортивні заходи, зокрема, й футбольні матчі проводяться без глядачів.

Нагадаємо, що з початку пандемії лікарні ФРН приймають хворих на COVID-19 пацієнтів з різних країн, зокрема з Італії, Франції та Румунії.

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