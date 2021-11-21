 У Нідерландах другий день масових протестів проти COVID-обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Нідерландах другий день масових протестів проти COVID-обмежень

У Гаазі спалахнули заворушення під час демонстрації проти COVID-обмежень. Семеро протестувальників затримані, п’ятеро поліцейських травмовані.

Акція протесту проти COVID-обмежень в Амстердамі

Акція протесту проти COVID-обмежень в Амстердамі

У Нідерландах у ніч на неділю, 21 листопада, спалахнули нові заворушення через заходи уряду щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, у Гаазі під час демонстрації семеро людей були затримані, а п'ятеро співробітників правоохоронних органів отримали травми, одному з них довелося звернутися за допомогою до лікарні, повідомляє місцева поліція у Twitter.

За даними ЗМІ, противники обмежувальних заходів підпалювали велосипеди та моторолери, закидали поліцейських камінням та запускали в їхній бік фаєри. Поліція була змушена застосувати водомети проти демонстрантів.

У суботу дві мирні акції протесту відбулися в Амстердамі та місті Бреда на півдні Нідерландів.

Читайте також: "Ми теж люди": у Відні протестували проти нових антиковідних обмежень

Це вже друга ніч масових заворушень у країні. У ніч проти суботи сотні протестувальників вийшли на вулиці в Роттердамі. Правоохоронці повідомили про затримання 51 особи, близько половини з них - неповнолітні. Внаслідок зіткнень один співробітник поліції був госпіталізований, багато хто отримав незначні тілесні ушкодження.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб назвав події, які сталися у місті, "оргією насильства". Для "підтримання громадського порядку" міська влада заборонила проведення зборів у районі, де сталися заворушення.

Посилення COVID-обмежень у Нідерландах

Невдоволення у протестувальників викликали коронавірусні обмеження, запроваджені владою через різке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізацій. Також протестувальники обурені планами уряду запровадити систему, за якої так звані "перепустки здоров'я" видаватимуться лише перехворілим на COVID-19 або вакцинованим людям, але не тим, хто здав негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, у зв'язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації влада Нідерландів починаючи з 13 листопада запровадила по всій країні частковий локдаун.

Читайте також: В Австралії пройшли демонстрації противників та прихильників вакцинації

Зокрема, заклади громадського харчування та супермаркети повинні завершувати свою роботу не пізніше 20-ї, а інші магазини - 18-ї години. Також знову діє правило дотримання дистанції до інших людей мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно у себе вдома. Усі жителі, які мають можливість, повинні працювати з дому. Спортивні заходи, зокрема й футбольні матчі, мають проводитись без глядачів. Ці жорсткі заходи діятимуть щонайменше до 4 грудня.

За даними порталу Worldometers, у Нідерландах з початку пандемії зафіксовано понад 2,4 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок викликаного ним захворювання COVID-19 померли майже 19 тисяч жителів країни. За даними уряду Нідерландів, у країні з населенням близько 17,2 мільйона осіб повністю вакциновано від коронавірусу понад 12,6 мільйона осіб (73,42 відсотка). Щонайменше одну дозу вакцини отримали майже 13,2 мільйона осіб (76,63 відсотка).

Дивитись відео 01:31

Заворушення в Нідерландах через коронавірусні обмеження (25.01.2021)

 

Реклама

Докладно

Російські війська поблизу Єльні 1 листопада 2021 року. Фото із супутника

Війська РФ біля кордонів України: як реагують НАТО та ЄС?

Про які підрозділи РФ біля кордонів України йдеться та для яких цілей їх може бути достатньо.  

Скріншот PressFreedomX30 - першого NFT-токена медіакомпанії DW 

Ринок NFT: до чого призвів експеримент DW з продажу токена?

DW виставила на аукціон NFT-токен, аби дослідити новий ринок. Нині аукціон завершено. Читайте, що з цього вийшло.  