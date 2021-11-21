У Нідерландах другий день масових протестів проти COVID-обмежень

У Нідерландах у ніч на неділю, 21 листопада, спалахнули нові заворушення через заходи уряду щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, у Гаазі під час демонстрації семеро людей були затримані, а п'ятеро співробітників правоохоронних органів отримали травми, одному з них довелося звернутися за допомогою до лікарні, повідомляє місцева поліція у Twitter.

За даними ЗМІ, противники обмежувальних заходів підпалювали велосипеди та моторолери, закидали поліцейських камінням та запускали в їхній бік фаєри. Поліція була змушена застосувати водомети проти демонстрантів.

У суботу дві мирні акції протесту відбулися в Амстердамі та місті Бреда на півдні Нідерландів.

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Це вже друга ніч масових заворушень у країні. У ніч проти суботи сотні протестувальників вийшли на вулиці в Роттердамі. Правоохоронці повідомили про затримання 51 особи, близько половини з них - неповнолітні. Внаслідок зіткнень один співробітник поліції був госпіталізований, багато хто отримав незначні тілесні ушкодження.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб назвав події, які сталися у місті, "оргією насильства". Для "підтримання громадського порядку" міська влада заборонила проведення зборів у районі, де сталися заворушення.

Посилення COVID-обмежень у Нідерландах

Невдоволення у протестувальників викликали коронавірусні обмеження, запроваджені владою через різке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізацій. Також протестувальники обурені планами уряду запровадити систему, за якої так звані "перепустки здоров'я" видаватимуться лише перехворілим на COVID-19 або вакцинованим людям, але не тим, хто здав негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, у зв'язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації влада Нідерландів починаючи з 13 листопада запровадила по всій країні частковий локдаун.

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Зокрема, заклади громадського харчування та супермаркети повинні завершувати свою роботу не пізніше 20-ї, а інші магазини - 18-ї години. Також знову діє правило дотримання дистанції до інших людей мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно у себе вдома. Усі жителі, які мають можливість, повинні працювати з дому. Спортивні заходи, зокрема й футбольні матчі, мають проводитись без глядачів. Ці жорсткі заходи діятимуть щонайменше до 4 грудня.

За даними порталу Worldometers, у Нідерландах з початку пандемії зафіксовано понад 2,4 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок викликаного ним захворювання COVID-19 померли майже 19 тисяч жителів країни. За даними уряду Нідерландів, у країні з населенням близько 17,2 мільйона осіб повністю вакциновано від коронавірусу понад 12,6 мільйона осіб (73,42 відсотка). Щонайменше одну дозу вакцини отримали майже 13,2 мільйона осіб (76,63 відсотка).