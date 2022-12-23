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Марк Рютте під час візиту в Україну 11 липня
Марк Рютте під час візиту в Україну 11 липняФото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Нідерланди виділять Україні 2,5 мільярда євро у 2023 році

Олександр Куницький
42 хв. тому

Надати Україні гуманітарну та військову допомогу на 2,5 мільярда євро в 2023 році пообіцяв прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Нідерланди виділять Україні 2,5 мільярда євро допомоги на військові та гуманітарні потреби у 2023 році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 23 грудня.

"Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні. Військову, гуманітарну та дипломатичну. Ми виділяємо на це 2,5 мільярда євро у 2023 році. Україна може покластися на Нідерланди", - написав він у Twitter. 

Своєю чергою Зеленський подякував Рютте за рішення виділити кошти на допомогу Україні. "Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

Підтримка Нідерландами України

З початку повномасштабного вторгнення РФ Нідерланди активно підтримують Україну. Так, 26 лютого Амстердам оголосив про рішення направити Києву 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger для захисту від літаків та вертольотів, а також гвинтівки, боєприпаси, радіолокаційні системи та роботи для виявлення мін. Також Нідерланди передали Україні вісім самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Під час візиту Рютте до Києва 11 липня він пообіцяв продовжувати надавати Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці. Тоді ж Нідерланди виділили Україні 200 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки.

Крім того, Нідерланди разом із США та Чехією нададуть Україні 90 модернізованих і відремонтованих танків Т-72Б. Танки надасть Чехія, а США та Нідерланди оплатять модернізацію 45 з них кожна.

Наприкінці листопада парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсоркою тероризму через війну РФ проти України. 

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