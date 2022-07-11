Рютте у Києві: Нідерланди дадуть Україні зброю, техніку та гроші

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте під час візиту до Києва у понеділок, 11 липня. Він також закликав союзників зробити те саме. "Я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали важким озброєнням Україні", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

За словами Рютте, його країна вже поставила Україні зброї на суму майже 173 мільйони євро.

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"Війна в Україні може тривати довше, аніж очікувалось"

Під час візиту до України Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від дій російських окупантів. За його словами, він залишився дуже вражений від побаченого. "Я не можу навіть уявити, якого масштабу було страждання, коли там перебували окупанти. Ми маємо зробити так, щоб усі ті, хто скоїв ці тяжкі злочини в Україні, не уникли правосуддя", - сказав прем'єр Нідерландів на пресконференції.

Він також сказав, що війна в Україні може тривати довше, аніж очікувалось. "Але це не означає, що ми можемо сидіти склавши руки та пасивно спостерігати, як вона розгортається. Ми маємо залишатися зосередженими та продовжувати усіляко підтримувати Україну", - зазначив Рютте.

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Фінансова підтримка України

Під час спільної пресконференції з Рютте президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди виділили Україні 200 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки та подякував за це. "Це рішення уряду Нідерландів допоможе забезпечити фінансування виплат для українських вчителів, медиків, пенсіонерів", - сказав Зеленський.

Також Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за підтримку України на шляху до ЄС та висловив переконання, що Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в Євросоюзі.

"Подальша трансформація нашої держави заради готовності стати повноправним членом ЄС відбувається навіть наразі, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни", - сказав президент України.

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