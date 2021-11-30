"Немає посад": КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів

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Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги двох новопризначених президентом Зеленським суддів КС до того часу, поки не з’являться вільні посади, повідомили джерела DW.
Конституційний суд України (КСУ) у вівторок, 30 листопада, відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук і Олександра Петришина, яких 26 листопада своїми указами президент України Володимир Зеленський призначив суддями КСУ. Про це DW повідомили джерела в суді. Згодом це підтвердила постійна представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.
Приведення до присяги відклали до того, поки не з’являться вільні посади у КСУ.
Зазначимо, що за законом, голова КСУ або його заступник протягом п’яти робочих днів з дня призначення нового судді мають скликати спеціальне пленарне засідання Великої палати суду, під час якого новопризначений суддя має скласти присягу і набути повноважень. При цьому кворум для проведення такого спецзасідання не потрібен.
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Нагадаємо, у березні цього року Зеленський указом звільнив двох суддів КСУ Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Цьому передувало рішення КСУ про неконституційність статті 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнання неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні і спричинило конституційну кризу.
Обидва звільнених судді оскаржили це рішення у Верховному суді. У липні він визнав незаконним указ президента про звільнення Тупицького. В Офісі президента оскаржили це рішення у Великій палаті Верховного суду. Однак остаточного рішення у цій справі поки що немає.
У середині червня Тупицький заявив, що працює в КСУв режимі онлайн, але не отримав винагороду за травень.
Нагадаємо, що Тупицький має статус підсудного у кримінальному провадженні.Його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо нього.
Тупицький був призначений на посаду судді КСУ у 2013 році за квотою тодішнього президента України Віктора Януковича. У 2019-му він став головою КСУ.