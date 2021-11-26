 Зеленський призначив двох суддів КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2021

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Новини

Зеленський призначив двох суддів КСУ

В Офісі президента вважають, що призначення Володимиром Зеленським двох суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.

Будівля Конституційного суду України у Києві

Президент України Володимир Зеленський призначив за своєю квотою двох суддів Конституційного суду України (КСУ). Відповідну заяву він зробив під час пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада.

"Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я призначив - все-таки ми перемогли цей момент, ми його переламали - двох нових суддів від президента України до Конституційного суду", - сказав Зеленський.

Пізніше на сайті Офісу президента (ОП) з'явилася інформація про те, що суддівські крісла в КСУ зайняли президент Національної академії правових наук України Олександр Петришин та професорка Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук.

Відповідні укази президент підписав 26 листопада, повідомили в ОП. У відомстві зазначили, що завдяки цим призначенням "Україна вийшла з конституційної кризи, спровокованої рішенням Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року, яке поставило під загрозу всю систему антикорупційних інституцій держави та європейське майбутнє країни".

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Конституційна криза

Рішенням, про яке йдеться в заяві ОП, КСУ визнав неконституційним закон про електронне декларування посадовцями їхніх статків. Таке рішення фактично заблокувало функціонування антикорупційної системи України. На хвилі вуличних протестів і політичного скандалу Зеленський призупинив повноваження голови КСУ Олександра Тупицького. А згодом скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення суддів КСУ Тупицього та Олександра Касмініна. Однак у липні Верховний Суд визнав цей указ Зеленського незаконним і своєю чергою скасував його. Таким чином обидва судді поновилися на своїх посадах.

У серпні Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для відбору кандидатів у судді КСУ за квотою президента. А вже наприкінці жовтня конкурсна комісія відбір завершила, запропонувавши президенту сімох кандидатів. Двох із них очільник держави і призначив 26 листопада.

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Антикорупційні активісти та правники вказували на сумнівну законність цього конкурсу. Так, згідно з українським законодавством, звільнити Тупицького і Касмініна міг або тільки сам КСУ, або вони могли втратити свої посади внаслідок обвинувального вироку суду чи після завершення терміну їхніх повноважень. Застереження громадських активістів поділяють і європейські партнери України, наголошуючи на важливості професійного та незалежного керівництва суду, а також прозорої процедури відбору нових суддів КСУ і його поступового оновлення. 

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