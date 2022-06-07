 Наталка Сняданко: Удома | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 16.06.2022

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Авторська колонка

Наталка Сняданко: Удома

"Де наше вдома: там, де ми зараз, чи там, де зараз стіни, у яких ми раніше жили?" - Наталка Сняданко, спеціально для DW.

Українська письменниця Наталка Сняданко

Українська письменниця Наталка Сняданко

Так називається остання книга німецької письменниці Юдіт Германн (Judith Hermann), яку я зараз перекладаю. Дуже добра книга. Найкраща з усіх її книг, які я читала. Роман про самотність, зрілість, втрату ілюзій, втрату дому і водночас спробу закорінитися у дуже дивному місці, майже дикому, самотньому, серед непростих у спілкуванні людей. Ця книга сповнена суперечливих відчуттів, такої типової для письменниці відстороненості від головної героїні, відчуття якої подаються дуже дозовано, дуже стримано, майже беземоційно. Тут і тривога, і затишність, і спроба рефлексії, і намагання жити тут і тепер, ні про що не замислюючись і ні про що не шкодуючи.

Перекладаючи книгу, я на два дні опинилася у Франкфурті, у помешканні, де зовсім недавно зупинялася і сама Юдіт, жила тут, можливо, писала цю ж таки книгу, яку я зараз перекладаю. Пила каву з того ж горнятка, що і я, у дрібні квіточки. Можливо, з іншого, у смужку. Але точно насипала каву з залізної банки, цю банку вона випадково забрала з собою і потім із вибаченнями надіслала господарям. Головна героїня цієї книги наша з Юдіт однолітка, її донька виростає і вирушає у самостійні мандри, її чоловік дичавіє і захаращує квартиру випадковим мотлохом, який підбирає на вулицях - зламані парасолі, надщерблений посуд, тріснуті картинні рами. У його помешканні уже немає жодного вільного місця, але він продовжує збирати. У цей момент героїня вирішує покинути чоловіка і попереднє життя. Вона збирає усі дитячі речі доньки у коробки, віддає на зберігання чоловікові, роздаровує і викидає усі свої речі і вирушає жити до невеличкого селища над морем, до будиночка, у якому завелася куниця. Вона працює у кнайпі свого брата, спостерігає за світом за вікном, намагається відчути себе вдома.

Герої цієї книги багато говорять про це відчуття, про потребу закорінитися десь, на якомусь шматочку землі, знати все про це місце, бути тут своїм, мати відчуття, що ти опинився чи опинилася у правильний час і у правильному місці. Чи можливо таке, коли ти не вдома? Чи можливо взагалі? І що таке дім - це місце, де ти живеш і яке пересувається у часі і просторі разом із тобою, чи місце, у якому ти жив чи жила колись і яке назавжди залишається домом, незалежно від того, де опиняєшся ти?

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У Франкфурті зараз всюди чути українську. Чути її не лише тут, а й у будь-якому німецькому чи польському місті. Малому чи великому. За останній тиждень я об'їхала чимало таких міст: Краків, Нойруппін, Берлін, Герліц, Згожелець. Всюди прогулюються українки - з дітьми і без дітей, деякі вагітні, усі неквапні, на позір спокійні, так наче вони вдома, наче завжди були тут. Потроху до такої масової присутності українок звикають. У Кракові на кожному кроці можна побачити чоловіка, жінку і двох дітей, які прогулюються, розмовляючи кожен своєю мовою - українською і польською. Зрештою, тут і раніше було багато українців. Ще задовго до війни на автобусному вокзалі можна було прочитати великі оголошення українською про пропозиції роботи та інші послуги.

У Франкфурті я домовляюся про зустріч зі знайомим. І лише прийшовши на місце, дивлюся на годинник. З подивом зауважую, що прийшла на годину раніше. Тоді дивлюся на телефон і все розумію: мій телефон і досі показує український час. Це постійно плутає мене, але досі я не змінила цю опцію у налаштуваннях. Рішуче знаходжу потрібне в меню і вимикаю налаштування під назвою "показувати час удома". Цифри на дисплеї міняються, я відчуваю спершу полегшення, бо ж тепер не буду прибігати на зустрічі на годину раніше, а потім тривогу - так ніби я зробила щось остаточне, щось таке, що неможливо змінити, прийняла якесь важливе рішення, і тепер не знаю, чи правильне воно. Це ірраціональне відчуття. Одне з багатьох, які тепер з'являються так часто і заважають хоч на короткий час втримати таку рідкісну психологічну рівновагу, бодай короткий момент спокою, здатність зосередитися на чомусь, розслабитися, отримати задоволення від чогось простого і звичного - краєвиду за вікном, смачної кави, гарної виставки у музеї. Щоразу здається, що таке задоволення - це щось заборонене, щойно дозволиш це собі, і відразу ж отримаєш якусь погану новину. Ніби можна запобігти цим поганим новинам, якщо не насолоджуватися дрібними приємностями життя.

- Мабуть, Вас переслідує відчуття провини за те, що Ви у безпеці, а інші ні? - запитала мене нещодавно одна емпатична німкеня.

- Провини? - перепитала я. - А Вас?

- Мене? - не зрозуміла моя співрозмовниця.

- Ну Ви ж теж у безпеці, - сказала я.

Інший емпатичний незнайомець у випадковій розмові поцікавився, коли я планую повертатися додому. Так наче я планувала опинитися тут і зараз, тим більше так надовго. Хотіла би я могти запланувати це. Я так люблю планувати. І дуже переживаю, якщо плани не здійснюються. Тому уникаю планування, коли не маю гарантій, що вдасться все реалізувати.

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- У цей непростий час дуже важливо отримувати виважену і правдиву інформацію про війну, - почула я нещодавно від одного політика. - Для цього робиться чимало зусиль.

- Наприклад? - поцікавилася я.

- Наприклад, створюється мережа робочих місць для журналістів із Росії, які не можуть більше працювати у нестерпних умовах диктатури. Вони повинні виїхати на Захід і звідси подавати об'єктивну інформацію про війну.

Я не знаю, як реагувати на таку інформацію. А її чимало. Наприклад, нещодавно хтось із російських літературознавців у Польщі скаржився мені на те, що польська влада вчинила дуже несправедливо і позвільняла російських літературознавців із польських державних інституцій.

- Чим завинили літературознавці? - питав він, намагаючись побачити співчуття у моїх очах.

Але марно. Навіть не знаю, чому. Мабуть, тому, що аби поспівчувати комусь, слід спершу поставити себе на його місце. А я не можу уявити собі, щоб я могла працювати десь за кордоном як українська літературознавиця. Українською. Ще й у державній інституції. Мабуть, справді важко тим, кого звільнили, але мені наразі не вдається уявити собі навіть те, щоб мене взяли на таку роботу.

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Можливості, які завжди існували у світі для росіян, неможливо порівняти з тим, на що могли чи можуть розраховувати українці. Українці звикли відразу ж переходити на іноземну мову, опиняючись за кордоном. Це настільки автоматично, що моя колега, яку під час дискусії просять розмовляти українською, аж лякається - вона ніколи не робила цього раніше за кордоном, завжди англійською, німецькою. І ось українською. Це незвично. Мені самій незвично, я теж рідко маю таку можливість. Нам із колегою майже незручно за те, що ми мало того, що у безпеці, ще і можемо дозволити собі говорити українською, і хтось подбав про те, щоб нас перекладали. Наше збентеження помітне, і воно контрастує з повною відсутністю схожих відчуттів у інших учасників дискусії - поляків, німців. Усі вони сприймають можливість говорити рідною мовою і переклад, як щось само собою зрозуміле. Таке як кафедри русистики в усіх європейських університетах, які часто називаються кафедрами славістики, але інші слов'янські мови там можна вивчити лише факультативно, а насамперед треба вивчити російську.

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Цікаво, як усе це зміниться через кілька років. Чи відчують себе по-справжньому вдома українці, які вирішать не повертатися навіть після закінчення війни? Чи закінчиться ця війна найближчим часом, а чи затягнеться на роки, або і взагалі ніколи не закінчиться? Чи зможу я запланувати своє повернення додому, а чи воно станеться так само раптово і несподівано, як виїзд за кордон, - ситуація просто зміниться у якийсь момент, і не буде іншого виходу? Що означатиме вибір - повернутися чи залишитися? Чи буде такий вибір взагалі? І повертаючись до найважливішого - де наше вдома: там, де ми зараз, чи там, де зараз стіни, у яких ми раніше жили?

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

  • Олександра з Києва

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олександра поїхала з Києва 23 березня. Зараз живе у Бергіш-Гладбаху: "Я хочу додому, але поки не можна. Іноді хочеться все кинути та поїхати до Києва, навіть якщо там бомблять. Тут важко - чужі люди. Я все одно повернуся, коли дозволять. Ми повинні зберегти якнайбільше українських життів, щоб потім відбудувати країну. Ця думка допомагає мені впоратися з ситуацією".

  • Олександра з Києва

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Її спогади: "15 березня я вирішила, що треба їхати. Поруч підірвали метро. Я прокинулася від того, що стіни трясуться. О 7-й ранку я вийшла і додому більше не поверталася. 23 березня сіла на потяг до Львова. Ночувала у подруги. 26 березня Львів бомбили. Я сиділа в підвалі й думала: "Боже, дай дожити до завтра". У Львові дізналася, що волонтер возить до Богуміна. З Чехії поїхала до Німеччини".

  • Будинок на проспекті Лобановського в Києві, у який влучила російська ракета

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олександра народилася у Кіровограді. 19 років жила у Києві. "Я мешкала у хорошому місці, в гарній квартирі, у будинку на Подолі, у старому місті, в історичному центрі. Працювала в IT-компанії", - розповідає вона. На фото: будинок у Києві на проспекті Лобановського, неподалік від бомбосховища, де під час обстрілів перебувала Олександра.

  • Олександра з України

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про перші дні війни, проведені у підвалі, вона згадує так: "На третій день їжа почала закінчуватися. У мене не було сил навіть гумку для волосся зав'язати. У підвалі був туалет і умивальник, можна було помити посуд, але душ прийняти не можна. У підвалі весь час сидиш, усе затікає". На фото: Олександра на підземному паркмайданчику в Києві.

  • Олександра з України

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    "У Німеччині всі допомагають. Волонтери дали одяг, є гуманітарна допомога, їжа, щомісячна соціальна допомога. Для мене головна проблема - незнання німецької мови. У всіх відомствах без німецької важко. Якби я знала мову, я вже працювала б. У мене лише українська, російська, англійська. Незрозуміло, чи я надовго тут", - каже жінка в інтерв'ю DW.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олена виїхала з дітьми з Київської області 10 березня. Нині живе у Кельні: "Я народилася на Донеччині. Авдіївка - моя батьківщина. Ми прожили під обстрілами вісім місяців у 2014-2015 роках. І тут... 24 лютого. Боже, я ніколи б не повірила, що війна... Одну війну закінчили б. Я була в шоці, просто не могла повірити". У селищі Клавдієво-Тарасове Олена жила з 2015 року.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про перші два тижні: "У самому селищі російських військових не було. Але поруч Буча, Макарів, Бородянка… Там уже обстріли були страшні. З усіх боків були російські чи українські військові, і вони через нас перестрілювалися. Я вирішила, що краще зберу валізи і поїду. Залишитися - усім ризикувати. Не тільки життям, а й здоров'ям - своїм і дітей. Можуть скалічити, можуть зґвалтувати".

  • Діти Олени

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олену з дітьми вивезла незнайома сімейна пара своєю машиною. "Чули, що можуть бути російські блокпости: якщо не сподобається машина, може початися обстріл. Стан - груда нервів. Не знала, як посадити дітей. Всередині на задньому сидінні поставили рюкзаки, хоча розуміли, що від куль це не врятує. Виїхали, дякувати Богу, тихо. На дорогах лежали трупи в українській військовій формі".

  • Черги за гуманітарною допомогою в Київській області

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    "Я перейшла кордон біля Перемишля. Нас відвезли до табору для біженців. У Польщі приймали дуже добре. У таборі були волонтери з різних країн. Звичайні люди на своїх машинах. Знайшла перекладача, він познайомив мене з хлопцями з Німеччини. Пауль і Тім - з Кельна. Я вирішила їхати до Німеччини. На фото: черги за гуманітарною допомогою в Київській області.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олена вважає, що їй дуже пощастило. "Раніше ніколи не була тут, але це була єдина країна, куди я хотіла. Пауль і Тім допомогли мені знайти житло. Тут я почуваюся добре і спокійно. Думаю, що ми залишимося в Німеччині. Діти пішли до німецької школи, вивчають мову, я також. Ми уже двічі тікали від війни, хочу, щоб мої діти виросли у спокійній обстановці", - каже жінка в інтерв'ю DW.

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Тетяна поїхала з Харкова 5 березня. Нині живе у Бонні. В Україні вона провела з дитиною три тижні під обстрілами. "Моя 10-річна донька була дуже налякана, часто плакала і весь час питала: "Мамо, я ж тут не помру?" Виїздити було страшно, але дивитись на дитину в такому стані сил більше не було", - розповідає жінка.

  • Дівчинка спить у бомбосховищі

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про свій від'їзд: "До Львова ми дісталися за п'ять днів, звідти - до Польщі. Польські прикордонники ласкаво посміхалися нам, постійно говорили, що ми тепер у безпеці, допомагали нести сумки. Волонтери зустріли нас із іграшками для дітей, гарячою їжею та цілими мішками предметів першої необхідності, пояснювали маршрути до Німеччини". На фото: донька Тетяни у бомбосховищі.

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    З Польщі Тетяна з дочкою вирушили до Німеччини: "Ми поїхали з великою валізою та кількома сумками. У Берліні на вокзалі ми ненадовго зайшли в магазин і залишили валізу на платформі. Коли повернулися, її вже не було. У Бонн ми прибули 11 березня. Нас з донькою безкоштовно поселили у невеликій кімнаті в готелі".

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Тетяна вдячна Німеччині та іншим європейським країнам за допомогу: "Хоча я перебуваю в безпеці, серце моє залишилося у Харкові, з рідними та близькими мені людьми. Щовечора я читаю новини про те, що знову бомбардували, що знову когось поранили і є убиті. Щоранку обдзвонюю тих, хто залишився, у сподіванні, що дадуть відповідь, скажуть, що з ними все добре".

  • Донька Тетяни

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Під час зйомок донька Тетяни ховалась під ковдрою. "Моя дочка займається з психологом, у неї психологічна травма. Вона запитує, чи не нападе Росія на Німеччину. Нещодавно ми йшли вулицею і почули петарди. Вона притулилася до мене і кричала, що треба ховатися. Мої аргументи на неї не діють. Коли вона залишається в номері одна, то нерідко ховається у ванній", - розповідає жінка.

  • Інна з Одеси

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Інна розповідає, що до Німеччини вона з Ксенією приїхала до знайомих, які запропонували тимчасово зупинитися у них. Діти навчаються зараз у своїх українських школах у режимі онлайн. Жінки вдячні усім, хто надавав їм допомогу житлом та речами, каже Інна.

  • Ксенія та Інна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Ксенія та Інна виїхали з Одеси. "Ми живемо у незнанні, не маємо гадки, що далі буде. Ми чудово розуміємо, що нам доведеться відновлювати свою країну. Зрозуміло, що довгий час не буде роботи, постраждала економіка, до цього всі українці готові. Але ж якби якісь терміни були, а так виходить, що ніхто не розуміє, що далі робити, це найскладніше", - кажуть вони.

  • Ксенія та її родина

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    В інтерв'ю DW Ксенія згадує: "24 лютого пролетіло над нашим будинком. Швидше за все, збивали ракети. Ми досі боїмося цих звуків. Діти можуть їх забути, але ми ніколи не забудемо. У місті почалася паніка. У магазинах люди змітали усе, на заправках - черги. Я зателефонувала кумі. Ми побігли купувати продукти, памперси. Спали всі у нас вдома в коридорі на підлозі. На машині виїхали до Придністров'я".

  • Рюкзак і сумка Інни

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    У Придністров'ї Ксенія та її кума Інна прожили два тижні. "Через те, що Придністров'я надто проросійське, чоловіки сказали нам їхати звідти, - каже Інна. - Дорогою зламалася машина, ночували в Румунії, Угорщині, Австрії. У Відні волонтери на вокзалі допомогли з безкоштовними квитками. З Відня ми вже потягом їхали до Німеччини". На фото: сумки, з якими Інна та її син приїхали до Німеччини.

  • Інна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Інна (на фото) хоче повернутися до Одеси. Ксенія додає: "Страшно, хочеться додому, ми тут гості, а їхати не можна, чоловік категорично не дозволяє. Я була кілька разів на межі, коли хотілося просто повернутися, незважаючи на війну. Я ніколи не виїжджала зі свого міста. Якби чоловік був зі мною, я б, можливо, по-іншому почувалася. Він удома, патрулює нашу вулицю".  

    Автор: Дарина Мелетіна


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