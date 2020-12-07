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Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Наталка Сняданко
Тема
Наталка Сняданко - українська письменниця зі Львова.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Авторська колонка"
"Авторська колонка"
Українські письменники й інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.
Культура
02.09.2022
2 вересня 2022 р.
Наталка Сняданко: Удома
Наталка Сняданко: Удома
"Де наше вдома: там, де ми зараз, чи там, де зараз стіни, у яких ми раніше жили?" - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко
Гостьовий коментар
Суспільство
16.06.2022
16 червня 2022 р.
Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину
Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину
Як за 20 років змінились сюжети про Німеччину в сучасній українській літературі?
Культура
22.07.2021
22 липня 2021 р.
Наталка Сняданко: Восьме літо без Криму
Наталка Сняданко: Восьме літо без Криму
"Свій Крим є у кожного з нас", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Суспільство
17.06.2021
17 червня 2021 р.
Наталка Сняданко: Artist-in-Residence в добу пандемії
Наталка Сняданко: Artist-in-Residence в добу пандемії
"Письменники - люди не цілком повносправні, але загалом нешкідливі", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Культура
11.03.2021
11 березня 2021 р.
Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину
Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину
"У магазині людно і душно, адже усі двері й вікна щільно зачинені від поліції", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Суспільство
07.12.2020
7 грудня 2020 р.
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