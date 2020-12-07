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Наталка Сняданко

Тема

Наталка Сняданко - українська письменниця зі Львова.

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Докладно

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"Авторська колонка"

"Авторська колонка"

Українські письменники й інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.
Культура2 вересня 2022 р.
Українська письменниця Наталка Сняданко

Наталка Сняданко: Удома

Наталка Сняданко: Удома

"Де наше вдома: там, де ми зараз, чи там, де зараз стіни, у яких ми раніше жили?" - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко
Наталка Сняданко
Гостьовий коментар
Суспільство16 червня 2022 р.
Панорама Берліна (архівне фото)

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Як за 20 років змінились сюжети про Німеччину в сучасній українській літературі?
Культура22 липня 2021 р.
Українська письменниця Наталка Сняданко

Наталка Сняданко: Восьме літо без Криму

Наталка Сняданко: Восьме літо без Криму

"Свій Крим є у кожного з нас", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Суспільство17 червня 2021 р.
Наталка Сняданко

Наталка Сняданко: Artist-in-Residence в добу пандемії

Наталка Сняданко: Artist-in-Residence в добу пандемії

"Письменники - люди не цілком повносправні, але загалом нешкідливі", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Культура11 березня 2021 р.
Українська письменниця Наталка Сняданко

Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину

Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину

"У магазині людно і душно, адже усі двері й вікна щільно зачинені від поліції", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Суспільство7 грудня 2020 р.
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