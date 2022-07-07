Щоденник війни

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Українські письменниці та письменники, поетеси та поети про криваву загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.
24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну загарбницьку війну проти України. Своїми переживаннями та думками на сайті DW діляться українські авторки та автори - Юрій Андрухович, Катерина Бабкіна, Лариса Денисенко, Ірена Карпа, Олег Коцарев, Юлія Стахівська, Олена Стяжкіна, Ганна Улюра.