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Щоденник війни

Українські письменниці та письменники, поетеси та поети про криваву загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну загарбницьку війну проти України. Своїми переживаннями та думками на сайті DW діляться українські авторки та автори - Юрій Андрухович, Катерина Бабкіна, Лариса Денисенко, Ірена Карпа, Олег Коцарев, Юлія Стахівська, Олена Стяжкіна, Ганна Улюра.

Щоденник війни. Четвертий місяць лютого

Щоденник війни. Четвертий місяць лютого 07.07.2022

"Куллі вивела у коридор всю родину. А сама пішла до ванної і тихо чекала кінця повітряної тривоги. Тоді чотири ракети прилетіли за пів кілометра від дому. Куллі - собака з Бучі", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.

Ірена Карпа: Чоловіки і війна

Ірена Карпа: Чоловіки і війна 24.06.2022

"Жінок в часи небезпеки приваблюють сильні чоловіки, чоловіки зі зброєю, чоловіки маскулінні. Ми просто скучили за ними", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Юлія Стахівська: Не пощастило з географією

Юлія Стахівська: Не пощастило з географією 07.06.2022

"Я таки можу відчинити своїми ключами двері квартири. Але повернутися в безпеку - ні", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Щоденник війни. Містика у дні боїв

Щоденник війни. Містика у дні боїв 24.04.2022

"Містична суть Великодня особливо увиразнює ті метафізичні, магічні мотиви, якими сповнене життя в часи воєнних випробувань", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. Вічне повернення

Щоденник війни. Вічне повернення 22.04.2022

"Повернення до нормальності - це природне бажання, запорука життя. Розчистили вулицю, вивезли сміття, відновили автобусний маршрут, відкрили пекарню - все це крихітна, але радість", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Щоденник війни. Як ти?

Щоденник війни. Як ти? 15.04.2022

"Застрягаєш, бо не знаєш, що відповісти мамі, котра показує тобі фотографію доньки, зґвалтованої та розстріляної окупантами", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. #BuchaMassacre

Щоденник війни. #BuchaMassacre 09.04.2022

"У Бучі жінка поховала свою дочку просто у дворі. Я впізнала її на фото в новинах. Десь у іншому житті я домовлялася купувати в неї свіжі курячі яйця", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого 07.04.2022

"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо, чутно вітер і траву, хижі кроки кота на дворі. Без мого голосу, без вашого, без всіхнього голосу", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Щоденник війни. Буча. Вона є

Щоденник війни. Буча. Вона є 04.04.2022

"Як далі жити зеленому затишному місту після того, що зробила з ним Росія?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. Ключові моменти

Щоденник війни. Ключові моменти 01.04.2022

"Росія прийшла воювати не тільки за вплив, територію, а також за мову й історію", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Щоденник війни. Велосипед у Бучі.

Щоденник війни. Велосипед у Бучі. 25.03.2022

"Кого вони прийшли денацифікувати? Наших дітей? Цього хлопчика чи ту дівчинку, яка все питає, коли повернеться додому, чи ту дитину, котра ридає над убитою мамою?" - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Щоденник війни. Біографія між харківських руїн

Щоденник війни. Біографія між харківських руїн 24.03.2022

"Від школи, у якій навчалася моя мати, залишився один "скелет", - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Щоденник війни. У передчутті

Щоденник війни. У передчутті 23.03.2022

"Складаючи невеличкий рюкзак для подорожі у Вінницю, я подумала: це репетиція, вистава буде потім", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.