Нардеп Шевченко отримав підозру в держзраді

Про підозру в державній зраді повідомили депутату Верховної ради Євгенію Шевченку, який неодноразово їздив у Білорусь до Олександра Лукашенка, та закликав Володимира Зеленського до переговорів з Росією.

Депутат Верховної Ради України Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді.

Про підозру неназваному народному депутату повідомили в четвер, 14 листопада, Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко уточнив, що йдеться про Шевченка.

"Схеми" Шевченка в Білорусі

З огляду на результати комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи слідчі впевнені, що депутат почав заподіювати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Приміром, у 2021 році він публікував неправдиву інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі.

"Крім того, у межах досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався з керівництвом цієї держави та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості. У подальшому афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною для одержання надприбутків", - розповідають в СБУ.

У ДБР додають, що купуючи за протекцією правителя Білорусі Олександра Лукашенка товари за заниженими цінами, депутат завозив їх в Україну через іншу європейську країну та продавав набагато дорожче. "Режим сприяння з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 мільйона євро чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тисяч євро. Решту не вдалося отримати у зв'язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків. Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів", - ідеться в повідомленні.

Шевченко закликав до переговорів з Росією

Слідство вважає, що нардеп систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора, регулярно поширюючи в своїх виступах та інтерв'ю наративи Кремля. "Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Підозрюваний розміщував у соціальних мережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнської інформаційної діяльності. Такими діями підозрюваний надавав допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що нардеп публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, а також нав'язував думку, що Україна не в змозі перемогти та мусить іти на переговори з Росією на будь-яких умовах.

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