НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової в справу Татарова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у справу про можливе хабарництво заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук в ефірі програми "Мокрик по живому" на "Громадському".

За його словами, 3 грудня до ЄРДР внесене провадження "щодо втручання в роботу правоохоронних органів". Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через такі дії генпрокурорки нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу, і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді і повинен був клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізналися, що групу прокурорів змінили. "Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі - Ред.). У них на це пішло десь два тижні", - сказав він.

Також Грищук не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно. "Я б сказав так, у 37-й статті (Кримінально-процесуального кодексу, на яку посилалася Венедіктова - Ред.) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів — Ред.)", - зазначив він.

Читайте також: Незамінні. Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників

Справа Татарова

Нагадаємо, що 2 грудня НАБУ звинуватило Офіс генерального прокурора в перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі Національної гвардії, в якій фігурує заступник Андрія Єрмака Олег Татаров. Згодом НАБУ таки повідомили Татарову про підозру. Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта в рамках розслідування справи про привласнення майна Нацгвардії України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень. Утім згодом Офіс генпрокурорки Венедіктова вночі 23 грудня ухвалив рішення, згідно з яким у НАБУ відібрали справу Татарова і передали її СБУ. У НАБУ заявили, що такими діями Офіс генпрокурора "здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ". Однак у Венедіктової не побачили втручання в діяльність Бюро.