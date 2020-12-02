Справа Нацгвардії: в Офісі генпрокурора вважають тиском закиди НАБУ

В Офісі генерального прокурора у четвер, 3 листопада, заявляють, що розміщене напередодні на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомлення, в якому Офіс генпрокурора звинуватили у нібито в перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі Нацгвардії та щодо низки інших справ, є безпідставним, і розцінюють це як спробу дискредитації генпрокурорки Ірини Венедіктової та тиску на неї.

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"… подібні закиди Національного антикорупційного бюро України на адресу Офісу генерального прокурора можливо розцінити винятково як спробу публічної дискредитації як керівника правоохоронного органу, так і його працівників та зниження рівня довіри до них до критично низького шляхом маніпулювання фактами та безпідставними звинуваченнями", - йдеться оприлюдненій заяві пресслужби Офісу генпрокурора.

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Крім того, додають в офісі, "спотворення НАБУ реальних фактів може свідчити про намагання приховати неефективність здійснених досудових розслідувань та використання ЗМІ з метою тиску на генерального прокурора для ухвалення тих чи інших процесуальних рішень", що є порушенням чинного законодавства України та гарантій щодо самостійності та незалежності прокурора у здійсненні його діяльності.

Конфлікт НАБУ і Офісу генпрокурора

Нагадаємо, у середу НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора і особисто генеральну прокурорку Ірину Венедиктову в перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі Національної гвардії. У НАБУ заявили, що в результаті цих дій детективи НАБУ і прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) не змогли в передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі та процесуальні дії.

Крім цього, повідомлялося, що за останні півроку Офіс генпрокурора вдавався до подібних дій не вперше.

Справа Нацгвардії

Раніше проведене детективами НАБУ слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник "Укрбуд Девелопмент" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями. Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.