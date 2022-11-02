На парламентських виборах у Данії перемогли ліві сили

Здобувши необхідні 90 мандатів для формування коаліції, переможцем парламентських перегонів у Данії став "червоний" блок лівих сил на чолі з чинною прем'єркою Метте Фредеріксен.

На парламентських виборах в Данії із результатом в 27,5 відсотка голосів перемогу здобула Соціал-демократична партія чинної прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен.

Після підрахунку всіх голосів, зокрема і в автономних заморських територіях Фарерських островів і Гренландії, Фредеріксен та її союзники по "червоному" блоку лівих отримали необхідні 90 місць в парламенті для формування більшості, повідомляє у середу, 2 листопада, агентство AFP. Водночас "синій" блок правих сил, до якого належать консерватори, ліберали та правопопулісти, здобув 73 мандати зі 179.

"Соціал-демократи провели найкращі вибори за останні 20 років. Ми є партією для всієї Данії" , - заявила Фредеріксен у своїй промові перед прихильниками. Вона також зазначила, що нинішній уряд офіційно піде у відставку 2 листопада, щоб почати процес формування нової адміністрації.

Партії лівого блоку вже звернулися до центристської політсили "Помірковані", започаткованої експрем'єр-міністром Ларсом Локке Расмуссеном, з проханням про ширшу співпрацю. Якщо два місяці тому "Помірковані" мали близько двох відсотків підтримки, виборчі перегони вони завершили із результатом у понад дев'ять відсотків голосів. За словами Расмуссена, він прагне бути "мостом" між лівими і правими силами.

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Загалом за місця у двопалатному парламенті боролися кандидати від 14 партій. Передвиборча кампанія в Данії була зосереджена головним чином на внутрішніх темах, зокрема - на боротьбі з високою інфляцією та ситуації навколо цін на енергоносії, що різко зросли.

Неочікувана перемога

Перемога політсили чинної прем'єрки Фредеріксен стала неочікуваною, адже попередні соціологічні опитування пророкували їй слабкий результат на виборах через так звану "норкову кризу".

У листопаді 2020 року, через виявлену у норок мутацію коронавірусу, уряд на чолі з Фредеріксен розпорядився знищити майже 15 мільйонів цих тварин. Однак згодом це рішення визначили незаконним і парламент постановив надати фермерам-власникам норкових господарств компенсацію.