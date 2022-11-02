  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Метте Фредеріксен
Метте ФредеріксенФото: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/picture alliance
ПолітикаДанія

На парламентських виборах у Данії перемогли ліві сили

Анастасія Шепелева
6 хв. тому

Здобувши необхідні 90 мандатів для формування коаліції, переможцем парламентських перегонів у Данії став "червоний" блок лівих сил на чолі з чинною прем'єркою Метте Фредеріксен.

https://p.dw.com/p/4IwjS

На парламентських виборах в Данії із результатом в 27,5 відсотка голосів перемогу здобула Соціал-демократична партія чинної прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен.

Після підрахунку всіх голосів, зокрема і в автономних заморських територіях Фарерських островів і Гренландії, Фредеріксен та її союзники по "червоному" блоку лівих отримали необхідні 90 місць в парламенті для формування більшості, повідомляє у середу, 2 листопада, агентство AFP. Водночас "синій" блок правих сил, до якого належать консерватори, ліберали та правопопулісти, здобув 73 мандати зі 179.

"Соціал-демократи провели найкращі вибори за останні 20 років. Ми є партією для всієї Данії" , - заявила Фредеріксен у своїй промові перед прихильниками. Вона також зазначила, що нинішній уряд офіційно піде у відставку 2 листопада, щоб почати процес формування нової адміністрації.

Партії лівого блоку вже звернулися до центристської політсили "Помірковані", започаткованої експрем'єр-міністром Ларсом Локке Расмуссеном, з проханням про ширшу співпрацю. Якщо два місяці тому "Помірковані" мали близько двох відсотків підтримки, виборчі перегони вони завершили із результатом у понад дев'ять відсотків голосів. За словами Расмуссена, він прагне бути "мостом" між лівими і правими силами.

Читайте також: ФРН, Данія та Норвегія передадуть Києву 16 гаубиць Zuzana-2

Загалом за місця у двопалатному парламенті боролися кандидати від 14 партій. Передвиборча кампанія в Данії була зосереджена головним чином на внутрішніх темах, зокрема - на боротьбі з високою інфляцією та ситуації навколо цін на енергоносії, що різко зросли.

Неочікувана перемога

Перемога політсили чинної прем'єрки Фредеріксен стала неочікуваною, адже попередні соціологічні опитування пророкували їй слабкий результат на виборах через так звану "норкову кризу".

У листопаді 2020 року, через виявлену у норок мутацію коронавірусу, уряд на чолі з Фредеріксен розпорядився знищити майже 15 мільйонів цих тварин. Однак згодом це рішення визначили незаконним і парламент постановив надати фермерам-власникам норкових господарств компенсацію.

Норки та коронавірус: чому українські хутрові ферми у виграші (18.11.2020)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ремонтні роботи на Харківщині, жовтень 2022 року

Україна прагне збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС

Конфлікти46 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Cуховантажне судно Razoni проходить протоку Босфор після контролю в рамках "зернової ініціативи"

Російський демарш щодо зернової угоди: що далі?

Російський демарш щодо зернової угоди: що далі?

Економіка31 жовтня 2022 р.
Єнакієвська виправна колонія № 52 в окупованій Оленівці стала відомою на весь світ після загибелі там українських військовополонених

Заґратовані двічі: українські СІЗО та колоніії в окупації

Заґратовані двічі: українські СІЗО та колоніії в окупації

Конфлікти31 жовтня 2022 р.
Лула да Сілва святкує перемогу

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Політика31 жовтня 2022 р.
Мюнхен на 4-му місці у списку з 9 міст, де, за оцінками UBS, утворилися бульбашки на ринку нерухомості

Як подорожчання іпотеки знижує ціни на нерухомість в Європі

Як подорожчання іпотеки знижує ціни на нерухомість в Європі

Економіка31 жовтня 2022 р.
external

Чого найбільше бракує на звільнених територіях Донбасу?

Чого найбільше бракує на звільнених територіях Донбасу?

Суспільство31 жовтня 2022 р.04:10 хв.
external

Юрій Андрухович про інформаційну війну Зеленського

Юрій Андрухович про інформаційну війну Зеленського

Культура31 жовтня 2022 р.25:12 хв.
На головну сторінку