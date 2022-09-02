  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Лічильник електроенергії
Єврокомісія вважає необхідним обмеження цін на електроенергію для підтримки населення ЄСФото: AP
ЕкономікаЄвропа

Єврокомісія планує обмежити ціни на електроенергію

Степан Смишляєв | Євген Жуков
1 год. тому

Єврокомісія підготувала заходи для підтримки споживачів на тлі подорожчання електроенергії. Передбачається запровадити податок на надприбутки та обмежити ціни.

https://www.dw.com/uk/evrokomisia-planue-obmeziti-cini-na-elektroenergiu/a-63006209

Щоб допомогти населенню впоратися з наслідками подорожчання електроенергії в Європі, Європейська Комісія має намір запровадити державне обмеження цін на неї та податок на надприбутки енергокомпаній. Про це йдеться в 23-сторінковому документі ЄК, що стосується "надзвичайних заходів на ринку електроенергії", передає в п'ятницю, 2 вересня, агенція AFP.

У зв'язку з різким зростанням цін на енергоносії Єврокомісія хоче "оптимізувати функціонування європейських ринків електроенергії та знизити вплив цін на газ на споживчі ціни". Ці заходи обговорюватимуться на екстреній зустрічі міністрів енергетики країн Європейського Союзу, що відбудеться у Брюсселі наступної п'ятниці, 9 вересня.

Країнам ЄС планують надати можливості запроваджувати цінові обмеження, щоб скористатися високими прибутками виробників дешевої електроенергії, які отримують зиск від фактичної прив'язки ціни на електроенергію до ціни на газ. За даними Єврокомісії, до них належать виробники "зеленої" електроенергії, а також оператори атомних та буровугільних електростанцій.

Читайте також: У Німеччині набули чинності приписи щодо економії енергії

Мета - перенаправити надприбутки на підтримку споживачів

Запровадивши податок на надприбутки, уряди країн ЄС зможуть спрямувати отримані кошти на користь споживачів. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) виступила за запровадження цього заходу для адресної підтримки споживачів з малими доходами та "вразливих підприємств у ці часи дорогої електроенергії".

Читайте також: Енергетична криза: німці сидітимуть у театрі, не знімаючи пальта?

ЄС не має гарантій надійного постачання газу з Росії

Вона також закликала "обмежити ціни на російський трубопровідний газ до Європи", вказавши, що Європа вже не має гарантій надійного постачання з Росії. Президент Росії Володимир Путін "швидше спалить газ, ніж поставить його до Європи відповідно до контракту", наголосила вона, виступаючи на закритому засіданні керівництва німецької парламентської фракції ХДС/ХСС.

Брудне вугілля замість російського газу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Північний потік" й далі не працюватиме

"Газпром" зупинив "Північний потік" на невизначений термін

Конфлікти
24 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Сєвєродонецьк

Денис Казанський: Війна РФ проти України - це жест відчаю

Денис Казанський: Війна РФ проти України - це жест відчаю

Політика
9 год. тому
Ukraine | Russische Soldaten am Atomkraftwerk in Saporischschja

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

Політика
5 год. тому
06:37 хв.
BMW iX5 Hydrogen

BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

Економіка
7 год. тому
Британські солдати навчали військових ЗСУ експлуатувати гармати L119

ЄС організує військову тренувальну місію для України

ЄС організує військову тренувальну місію для України

Конфлікти
11 год. тому
Китайські солдати 29 серпня в Примор'ї, куди прибули для участі в навчаннях "Схід-2022"

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Конфлікти
1 вересня 2022 р.
Український військовий в окопі

Наступ ЗСУ на півдні: що кажуть про нього західні експерти

Наступ ЗСУ на півдні: що кажуть про нього західні експерти

Конфлікти
1 вересня 2022 р.
На головну сторінку