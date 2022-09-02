Єврокомісія планує обмежити ціни на електроенергію

Єврокомісія підготувала заходи для підтримки споживачів на тлі подорожчання електроенергії. Передбачається запровадити податок на надприбутки та обмежити ціни.

Щоб допомогти населенню впоратися з наслідками подорожчання електроенергії в Європі, Європейська Комісія має намір запровадити державне обмеження цін на неї та податок на надприбутки енергокомпаній. Про це йдеться в 23-сторінковому документі ЄК, що стосується "надзвичайних заходів на ринку електроенергії", передає в п'ятницю, 2 вересня, агенція AFP.

У зв'язку з різким зростанням цін на енергоносії Єврокомісія хоче "оптимізувати функціонування європейських ринків електроенергії та знизити вплив цін на газ на споживчі ціни". Ці заходи обговорюватимуться на екстреній зустрічі міністрів енергетики країн Європейського Союзу, що відбудеться у Брюсселі наступної п'ятниці, 9 вересня.

Країнам ЄС планують надати можливості запроваджувати цінові обмеження, щоб скористатися високими прибутками виробників дешевої електроенергії, які отримують зиск від фактичної прив'язки ціни на електроенергію до ціни на газ. За даними Єврокомісії, до них належать виробники "зеленої" електроенергії, а також оператори атомних та буровугільних електростанцій.

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Мета - перенаправити надприбутки на підтримку споживачів

Запровадивши податок на надприбутки, уряди країн ЄС зможуть спрямувати отримані кошти на користь споживачів. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) виступила за запровадження цього заходу для адресної підтримки споживачів з малими доходами та "вразливих підприємств у ці часи дорогої електроенергії".

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ЄС не має гарантій надійного постачання газу з Росії

Вона також закликала "обмежити ціни на російський трубопровідний газ до Європи", вказавши, що Європа вже не має гарантій надійного постачання з Росії. Президент Росії Володимир Путін "швидше спалить газ, ніж поставить його до Європи відповідно до контракту", наголосила вона, виступаючи на закритому засіданні керівництва німецької парламентської фракції ХДС/ХСС.