МЗС України вперше офіційно засудило насильство в Казахстані

Міністерство закордонних справ України (МЗС) у понеділок, 10 січня вперше офіційно відреагувало на події в Казахстані.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться на сайті відомства.

Також зазначається, що МЗС "уважно слідкує" за розвитком ситуації в Казахстані. У зовнішньополітичному відомстві України вважають, що зараз "надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку".

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Військові ОДКБ у Казахстані

В українському МЗС зазначають, що "взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту". "Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право", - наголошують у міністерстві та додають, що "перебування іноземних контингентів не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну".

Йдеться про військовий контингент ОДКБ у Казахстані - Організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикістан.

Крім того, в МЗС України запевнили, що продовжуватимуть захищати інтереси українців у Казахстані, зокрема сприяти їхньому поверненню.

Протести у Казахстані

2 січня на заході Казахстану розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Згодом вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами.

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З 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та запровадив у країні режим надзвичайного стану. Він також розпочав "антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку" в Алмати та Актау, а згодом розширив зону її дії.

Згодом Токаєв віддав наказ армії Казахстану відкривати вогонь на ураження без попередження по учасниках акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами". За офіційними даними, кількість затриманих зросла майже до восьми тисяч осіб. Крім того, внаслідок сутичок у Казахстані постраждали тисячі людей, загинули щонайменше десятки протестувальників та 16 правоохоронців.