МЗС Росії пригрозило видворенням німецьких журналістів

У міністерстві закордонних справ РФ розмито заявляють про певні наміри ФРН "чіпати російських кореспондентів". І погрожують видворенням німецьким кореспондентам.

Росія вирішила, що кореспонденти її ЗМІ зазнають утисків в Німеччині і погрожує видворенням німецьким кореспондентам. Як заявила у вівторок, 5 березня, офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, німецькі журналісти залишать Росію у разі, якщо "вони (влада Німеччини. - Ред.) чіпатимуть російських кореспондентів".

Захарова додала, що до контрзаходів Москва вдасться, якщо у Берліні "доведуть задумане до кінця". Що саме мається на увазі під цими формулюваннями, вона не уточнила.

При цьому російське видання "Ведомости" стверджує, що "про неприпустимість спроб влади ФРН, що тривають, обмежувати діяльність російських журналістів у Німеччині" в МЗС заявили і послу Німеччини в Росії Александеру Ґрафу Ламбсдорффу (Alexander Graf Lambsdorff) під час його візиту до МЗС 4 березня.

Раніше російські державні ЗМІ стверджували, що посла викликали до МЗС через перехоплені телефонні розмови офіцерів Бундесверу про можливе застосування крилатих ракет Taurus в Україні.

Сам Ламбсдорфф наголошував, що його візит до міністерства був запланований давно і прямо не пов'язаний з записами цих розмов "Було запрошення обговорити різні двосторонні питання", - зауважив він.

МЗС ФРН: Ідеться про дезінформацію

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало погрози у бік німецьких кореспондентів у Москві. Росія не лише вживає дедалі більше репресивних заходів, але й намагається дестабілізувати демократичні суспільства за кордоном за допомогою пропаганди та дезінформації, заявив речник зовнішньополітичного відомства у Берліні. "Загроза щодо німецьких кореспондентів у Росії, які працюють там на підставі належної акредитації, є останнім прикладом такої поведінки", - додав представник МЗС ФРН.

Він наголосив, що російські журналісти можуть вільно і безперешкодно працювати в Німеччині, а рішення про видачу віз ухвалюються відповідно до закону.

Тиск РФ на журналістів

Російська влада вже не вперше використовує тиск на іноземних журналістів у політичних цілях. Так, у червні 2022 року, після того, як на Заході заборонили низку російських державних каналів, у МЗС РФ викликали американських журналістів, які працюють у Москві і попередили про "наслідки" через запроваджені Заходом санкції.

У березні 2023 року в Росії був затриманий за звинуваченням у "шпигунстві" кореспондент московського бюро американського видання The Wall Street Journal (WSJ) Еван Гершкович. Він досі перебуває під вартою.

У лютому 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в Москві закрили кореспондентський пункт Deutsche Welle, а також припинили супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії.

Крок щодо DW, начебто, став відповіддю на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині. Зауважимо, що за висновком Комісії з ліцензування та нагляду ФРН (ZAK), RT DE не мало ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідної відповідно до чинного закону про модернізацію положення про ЗМІ у Німеччині.

Наприкінці лютого цьог року у Росії американське ЗМІ "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) включили до списку небажаних організацій. Громадянам РФ, які співпрацюють із "небажаними організаціями", загрожує кримінальне переслідування, великі штрафи і навіть позбавлення волі. Кримінальним злочином у Росії є й обмін контентом ЗМІ, визнаних у Росії "небажаними".