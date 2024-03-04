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ПолітикаНімеччина

Не через Taurus? Посол ФРН розповів про візит в МЗС РФ

Євгенія Наконечна
4 березня 2024 р.

Посол Німеччини, за його словами, провів у російському міністерстві давно заплановану зустріч, яка не пов'язана з перехопленою розмовою німецьких офіцерів.

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лександер Граф Ламбсдорфф
Німецький посол в Росії Александер Граф ЛамбсдорффФото: Sergei Bobylev/TASS/IMAGO

Посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) провів у понеділок, 4 березня,  переговори з двосторонніх питань у міністерстві закордонних справ Росії в Москві. "Було запрошення обговорити різні двосторонні питання", - сказав Ламбсдорфф в інтерв'ю dpa в Москві. Однак він підкреслив, що це не був виклик. Він не став коментувати конкретний зміст розмови, зазначають. Федеральне міністерство закордонних справ у Берліні також дало зрозуміти, що це був не виклик, а давно запланована зустріч. Таким чином, Ламбсдорф спростував повідомлення російських ЗМІ. Зокрема російське державне інформаційне агентство "ТАСС", посилаючись на анонімне джерело, повідомило, що ця зустріч була призначена у зв'язку з нещодавно опублікованими записами телефонної розмови офіцерів ВПС Німеччини про можливе застосування крилатих ракет "Taurus" в Україні, які були перехоплені Росією. 

За словами Ламбсдорффа, зустріч була запланована ще до оприлюднення перехопленої розмови. Відповідаючи на запитання, чи варто викликати посла Росії в Німеччині у зв'язку з цим інцидентом, речник Федерального міністерства закордонних справ заявив, що йому немає чого повідомляти з цього приводу.

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Російсько-німецькі відносини серйозно погіршилися після агресивної війни Москви проти України. Тим не менш, відбуваються регулярні переговори між російськими представниками в міністерстві закордонних справ Росії та дипломатами з різних європейських держав, віднесених до категорії "недружніх", з метою обговорення питань двосторонніх відносин. Після взаємної висилки представників двох країн важливим питанням у відносинах між Німеччиною та Росією є те, як має бути організована робота посольств і консульств, нагадує dpa.

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