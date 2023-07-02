Майбутній посол ФРН у РФ: Берлін підтримуватиме Україну

Німеччина як частина ЄС і член НАТО "ухвалила чітке рішення надавати підтримку країні, яка зазнала нападу", заявив Александер Ламбсдорфф в інтерв'ю WamS.

Зараз як Україна, так і Росія намагаються домогтися переваги на полі бою. Поки це триватиме, дипломатія залишатиметься на задньому плані. Таку оцінку поточної ситуації в Україні висловив майбутній посол Німеччини в РФ Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag (WamS), опублікованому в суботу, 1 липня.

На думку політика, який обіймає зараз посаду віцеголови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі, сьогодні "дехто користується словом "дипломатія", маючи на увазі насправді капітуляцію України". "Однак дипломатія має починатися з твердої позиції", - додав він.

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За словами Ламбсдорффа, Німеччина як частина ЄС і член НАТО "ухвалила чітке рішення надавати підтримку країні, на яку було скоєно напад", і саме цю позицію Берліна він буде доносити до російських партнерів на посаді посла ФРН у РФ.

Водночас війна в Україні буде не єдиною важливою темою для нього на цій посаді, зазначив співрозмовник WamS. "Москва намагається впливати скрізь: у Сирії, в Африці, наприклад у Малі, у Центральній Азії, а також у Туреччині - країні-члені НАТО". Усе це вимагає реакції Німеччини, вважає політик.

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Очікується, що Александер Ламбсдорфф вступить на посаду посла Німеччини в РФ до кінця літа. У середині червня МЗС ФРН повідомило, що уряд РФ схвалив його кандидатуру.

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