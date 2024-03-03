Витік розмов про Taurus: офіцери ВПС спілкувалися у WebEx

Німецькі офіцери, розмова яких була перехоплена Росією, були вразливі до прослуховування, оскільки не використовували зашифровану лінію для своєї конференції, йдеться у повідомленні агенції dpa, опублікованому в неділю, 3 березня.

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Німецькі законодавці вимагають розслідувати, як російському ЗМІ вдалося опублікувати запис розмови офіцерів ВПС Німеччини, які обговорюють підтримку України. Розмова між німецькими військовими була опублікована в п'ятницю, 1 березня, керівницею російського пропагандистського телеканалу RT Маргаритою Симоньян. У ній високопоставлені офіцери ВПС обговорюють теоретичні можливості розміщення німецьких крилатих ракет Taurus в Україні. Нібито розглядалась можливість атакувати ракетами Taurus Керченський міст. Офіцери говорили про те, що можна передати Україні 100 таких ракет у два транші по 50.

Джерела: Офіцери використали незахищену платформу для онлайн-конференцій

Джерела повідомили dpa в суботу, що дискусія проходила на американській платформі онлайн-конференцій. За повідомленням газети Bild am Sonntag, яка посилається на джерела в службі безпеки, посилання на зустріч через WebEx була надіслана на мобільні телефони офіцерів через стаціонарний телефон Бундесверу. Речниця німецького міністерства оборони повідомила Bild am Sonntag: "Є ознаки того, що використовувався недостатньо захищений засіб зв'язку, зважаючи на зміст, який, очевидно, обговорювався. Це одне з питань, яке зараз розслідується". На зустрічі також був присутній керівник військово-повітряних сил, інспектор Інґо Ґергарц (Ingo Gerhartz). Рівень безпеки обговорюваних питань все ще з'ясовується. Чиновники також прагнуть з'ясувати, чи використовувана версія WebEx принаймні дозволена для обміну інформацією найнижчого рівня секретності, "секретна інформація - тільки для службового користування", - йдеться в повідомленні.