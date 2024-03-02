Шольц: Можливий витік розмови про Taurus є "дуже серйозним"

Потенційний витік розмови офіцерів Бундесверу у російські ЗМІ щодо можливості розгортання ракет Taurus в Україні є "дуже серйозним", заявив канцлер ФРН Шольц. За його словами, цей інцидент дуже ретельно вивчається.

Потенційний витік розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості розгортання німецьких ракет Taurus в Україні є "дуже серйозним". Про це під час візиту до Риму у суботу, 2 березня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), повідомляє The Straits Times.

"Тому це зараз дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з'ясовується. Це теж необхідно", - додав він.

Таким чином канцлер прокоментував публікацію в російських ЗМІ майже 40-хвилинного аудіозапису, на якому нібито "високопосадовці офіцери Бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет Taurus.

Справжня мета публікації

Очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала до висновків після публікації в Росії розмови між офіцерами Бундесверу. "Немає нічого дивного і приголомшливого у тому, що розмови перехоплюються, - сказала вона в інтерв'ю Funke Mediengruppe. - Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку і захист від шпигунства, тому що очевидно, що ми є вразливими в цій сфері".

За її словами, мета публікації запису, очевидно, була в тому, щоб утримати канцлера Олафа Шольца не від відмови від поставок Taurus в Україну, а від "надання їм зеленого світла".

У ФРН стурбовані витоком розмови про Taurus

Якщо прослуховування розмови німецьких офіцерів про ймовірні удари ракетами Taurus по Кримському мосту підтвердиться, це буде "вельми проблематичним". Про це в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявив голова комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Костянтин фон Ноц (Konstantin von Notz).

"Якщо ця історія підтвердиться, це буде вельми проблематичним інцидентом. Виникає питання, чи є це поодиноким випадком, чи структурною проблемою безпеки. Я очікую негайного з'ясування всіх обставин"- додав депутат від "зелених".

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Своєю чергою, міністерство оборони Німеччини перевіряє ймовірність перехоплення комунікацій та прослуховування у Військово-повітряних силах. "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів", - заявив речник міністерства у п'ятницю.

Зі свого боку експерт фракції ХДС/ХСС з питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) попередив про ймовірність публікації й інших перехоплених розмов.

РФ вимагає пояснень

Посольство Росії в Берліні не відповіло на надісланий The Straits Times електронною поштою запит про коментар щодо звинувачень у можливому шпигунстві. У п'ятницю, 1 березня, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила у соціальних мережах: "Ми вимагаємо від Німеччини пояснень".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у суботу розповів журналістам про "підступні плани Бундесверу, які стали очевидними завдяки публікації цього аудіозапису". "Це відверте самовикриття", - сказав Лавров.