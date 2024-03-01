Міноборони Німеччини перевіряє захист комунікацій у ВПС

Російські ЗМІ повідомили про ймовірно прослуховувану розмову, під час якої офіцери Бундесверу нібито обговорюють теоретичні можливості розгортання німецьких ракет Taurus в Україні.

Міністерство оборони Німеччини перевіряє ймовірність перехоплення комунікацій та прослуховування у Військово-повітряних силах. "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів", - заявив речник міністерства у п'ятницю, 1 березня.

Раніше російські ЗМІ повідомили про ймовірно прослуховувану розмову, під час якої офіцери Бундесверу нібито обговорювали теоретичні можливості розгортання німецьких ракет Taurus в Україні.

Після публікації даних про нібито перехоплену розмову МЗС Росії зажадало пояснень від німецького уряду. "Спроби ухилитися від відповідей будуть розцінюватися як визнання провини", - написала речниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі. Водночас керівниця російського державного пропагандистського мовника RT Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис приблизно 30-хвилинної розмови. При цьому вона не повідомила, звідки має запис.

Як повідомила Симоньян, розмова велася 19 лютого між інспектором німецьких ВПС Інго Герхартцем, начальником відділу операцій та навчань Франком Грефе та співробітниками центру повітряних операцій космічного командування на прізвища Фенске та Фроштедте.

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Учасники розмови, як нібито випливає із розшифровки, обговорюють можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За їхніми словами, це питання доручив опрацювати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), тоді як канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) "блокує ці поставки".

Високопоставлені офіцери Бундесверу нібито обговорювали можливість атакувати ракетами Taurus Керченський міст. Офіцери говорили про те, що можна передати Україні 100 таких ракет у два транші по 50.

Нібито за словами німецьких офіцерів, "міст на сході важко дістати" і для цього "може знадобитися не десять і навіть не двадцять ракет". Вони ймовірно висловили думку, що це можливо за допомогою ракет Taurus, якщо оснастити ними французький винищувач Dassault Rafale.

Крім того, німецькі військові нібито наголошували, що у разі передачі Taurus Києву ракети "будуть готові до застосування лише через вісім місяців", оскільки необхідно виключити можливість "помилкового застосування".