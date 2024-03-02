У ФРН стурбовані витоком розмови в Бундесвері про Taurus

Якщо прослуховування бесіди німецьких офіцерів про ймовірні удари TAURUS по Кримському мосту підтвердиться, це буде "вельми проблематичним", заявив голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами.

Політики з партії "Союз-90 / Зелені, що входить до правлячої у ФРН коаліції, та опозиційного блоку ХДС/ХСС висловили стурбованість повідомленнями про можливе перехоплення Росією розмови високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил ФРН (Люфтваффе), у якій, імовірно, обговорювалися удари крилатих ракет TAURUS по Кримському мосту.

"Якщо ця історія підтвердиться, це буде вельми проблематичним інцидентом", - заявив в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у п'ятницю, 1 березня, голова комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Костянтин фон Ноц (Konstantin von Notz). "Виникає питання, чи є це поодиноким випадком, чи структурною проблемою безпеки, - додав депутат від "зелених". - Я очікую негайного з'ясування всіх обставин".

Читайте також: Шольц: Я не відправлятиму солдатів Бундесверу в Україну

Зі свого боку експерт фракції ХДС/ХСС з питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) попередив про ймовірність публікації й інших перехоплених розмов. "Напевно, було прослухано ще кілька розмов, і, можливо, в пізніші терміни вони будуть розкриті в інтересах Росії", - сказав Кізеветтер новинному порталу ZDFheute.de. За його словами, можна припустити, що Росія опублікувала зміст розмови наразі з певною метою, а саме "щоб перешкодити поставкам TAURUS Німеччиною".

Міноборони ФРН перевіряє можливе прослуховування

Уранці 1 березня головна редакторка російського пропагандистського телеканала RT Маргарита Симоньян повідомила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопосадовці офіцери Бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет TAURUS. На підтвердження цих слів Симоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з одним німецькою мовою. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від німецького уряду пояснень.

Міністерство оборони Німеччини почало перевірку, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС. "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів", - повідомила у відповідь на запит DW представник міноборони в Берліні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову від поставок TAURUS Україні. "У TAURUS далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві", - зазначив глава німецького уряду на зустрічі з жителями Дрездена. Крім того, за його словами, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.