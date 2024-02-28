У Британії назвали "справою ЗСУ" використання наданих ракет

Те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є "справою Збройних сил України". Про це у середу, 28 лютого, зазначив речник міністерства оборони Великобританії у відповідь на коментарі канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), щодо ймовірної причетності Великобританії і Франції до наведення далекобійних ракет.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси їхнього наведення є справою Збройних сил України, - сказав речник міністерства оборони Великобританії у заяві AFP. - Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії".

У своїй заяві міноборони Великобританії також зазначило, що використання Україною надісланої зброї дального радіусу дії було "основоположним для захисту її території". Вона "змінила стратегічну картину, успішно вчиняючи тиск на російські сили та їхню логістику та маршрути постачання", - йдеться у заяві.

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Британська армія не планує воювати в Україні

Речник прем'єр-міністра Ріші Сунака у вівторок, 27 лютого, заявив журналістам, що Великобританія має "невелику кількість особового складу в країні, який підтримує Збройні сили України, зокрема для медичної підготовки". Міністерство оборони країни відмовилося надати подробиці, водночас зазначивши, що Великобританія продовжує тренувати українських військових.

"Ми не плануємо, щоб війська Великобританії воювали разом із Збройними силами України, але ми продовжуємо активно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо того, як найкраще підтримати Україну", - додали в міністерстві.

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Заява Шольца про ракети

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Шольц вчергове виключив можливість постачання крилатих ракет повітряного базування Taurus в Україну з огляду на ризик втягнення Німеччини у війну, розв'язану Росією.

Водночас канцлер переконаний, що це німецьке ракетне озброєння не можна приладнати так, щоб його могли застосовувати в Україні без німецької допомоги. "Це дуже потужна зброя. І пророблене в галузі цілевказівки і наведення на ціль з боку англійців і французів (мається на увазі у ракетах Storm Shadow/SCALP-EG, які активно застосовують ЗСУ. - Ред.), не можна зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто стикався з цією системою", - заявив тоді канцлер.