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ПолітикаНімеччина

У РФ зустріли нового посла ФРН звинуваченнями в "русофобії"

Ольга Лебедєва | Максим Сидоржевський
2 год. тому

Посол Німеччини в РФ Александер Ламбсдорфф 16 серпня офіційно заступив на цю посаду. У російському МЗС у зв'язку з цим звинуватили Берліну у "безрозсудній русофобії".

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Александер Ламбсдорфф стане новим послом Німеччини у Росії.
Новий посол Німеччини в РФ Александер Ламбсдорфф Фото: Carsten Koall/dpa

Новий посол Німеччини в Росії Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) офіційно вступив на свою посаду. У середу, 16 серпня, 56-річний колишній депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) вручив вірчі грамоти російському міністерству закордонних справ.

Різкі звинувачення на адресу Німеччини

Зустрічаючи нового посла, МЗС РФ випустило заяву, в якій висловило різкі звинувачення на адресу влади Німеччини, закинувши Берліну, зокрема, "безрозсудну русофобію, що насаджується на державному рівні". "З російського боку акцентовано конфронтаційний і недружній характер дій німецької сторони в різних сферах двосторонніх відносин", - наголошується в документі. На думку російського відомства, політика Берліна має на меті "повний злам взаємовигідної співпраці, що формувалася десятиліттями, розрив багатопланових торговельно-економічних зв'язків, прямих контактів між громадянами, створення перешкод для нормальної роботи російських дипломатичних і консульських представництв у Німеччині".

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Водночас у Москві нагадали про випадки арешту автомобілів із російськими номерами на кордоні ФРН і звинуватили Німеччину в підтримці України, яка обороняється від російського вторгнення. "Надалі вибудовувати відносини з ФРН російська сторона буде з опорою винятково на свої національні інтереси і залежно від готовності Німеччини враховувати їх", - заявило МЗС РФ.

Новий посол Німеччини в РФ

Александер Ламбсдорфф змінив на посаді посла ФРН у Росії Ґезу Андреаса фон Ґайра (Géza Andreas von Geyr), який очолював дипмісію з 2019 року. Ламбсдорфф вважається одним із найдосвідченіших дипломатів Німеччини. Свою кар'єру в зовнішньополітичному відомстві він розпочав у 1995 році, пройшовши при МЗС ФРН підготовку для посади аташе. Він працював при міністерстві на різних посадах із 1997 до 2004 рік. Крім того, Ламбсдорфф був членом Європарламенту з 2004 до 2017 рік, а також - з 2014 року - його віцеголовою з питань демократії та прав людини. Як депутат Бундестагу він відповідав за зовнішню політику, політику безпеки, питання європейської взаємодії та розвитку.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Німеччина різко обмежила економічні зв'язки з Росією, зупинила імпорт газу і підтримує міжнародні санкції проти Москви. Значна частина співробітників німецького посольства була змушена покинути РФ на тлі війни і зростання напруженості у відносинах з російською владою.

Ламбсдорфф: Німецькі соціал-демократи закохані в "Північний потік-2" (08.12.2020)

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