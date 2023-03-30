У WSJ заперечують звинування свого репортера у шпигунстві

Видання заперечує звинувачення проти журналіста та вимагає його негайного звільнення з-під варти в РФ. Натомість в Кремлі заявляють, що "спіймали його на гарячому".

Видання The Wall Street Journal у четвер, 30 березня "рішуче заперечило" російські звинувачення щодо свого репортера Евана Гершковича у шпигунстві та виступило з вимогою його негайного звільнення, пише AFP.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення з боку ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного і відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його сім'єю", - йдеться в заяві газети.

Кремль: "Спіймали на гарячому"

Водночас у Кремлі заявили, що арешт репортера Wall Street Journal Евана Гершковича за підозрою у шпигунстві є "справою ФСБ", а сам репортер був "спійманий на гарячому", пише Reuters.

30 березня стало відомо про арешт американського кореспондента московського бюро газети The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича в Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві.

Як стверджують в ФСБ, кореспондент нібито "проводив збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу" в інтересах американського уряду. За цими звинуваченнями американцеві загрожує покарання до 20 років позбавлення волі.

Вперше з часу "холодної війни"

Гершкович став першим репортером американського ЗМІ, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часу "холодної війни".

За даними AP, він висвітлює події в Росії та Україні. Його останній репортаж з Москви був присвячений уповільненню темпів розвитку російської економіки на тлі західних санкцій.

До приходу в The Wall Street Journal Гершкович працював у московському бюро агентства AFP. До того він був репортером англомовного новинного сайту The Moscow Times. Як зауважує AFP, Гершкович володіє російською мовою. Його батьки живуть у США, але походять з СРСР.

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