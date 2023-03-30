У WSJ заперечують звинування свого репортера у шпигунстві

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення з боку ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного і відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його сім'єю", - йдеться в заяві газети.
Кремль: "Спіймали на гарячому"
Водночас у Кремлі заявили, що арешт репортера Wall Street Journal Евана Гершковича за підозрою у шпигунстві є "справою ФСБ", а сам репортер був "спійманий на гарячому", пише Reuters.
30 березня стало відомо про арешт американського кореспондента московського бюро газети The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича в Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві.
Як стверджують в ФСБ, кореспондент нібито "проводив збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу" в інтересах американського уряду. За цими звинуваченнями американцеві загрожує покарання до 20 років позбавлення волі.
Вперше з часу "холодної війни"
Гершкович став першим репортером американського ЗМІ, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часу "холодної війни".
За даними AP, він висвітлює події в Росії та Україні. Його останній репортаж з Москви був присвячений уповільненню темпів розвитку російської економіки на тлі західних санкцій.
До приходу в The Wall Street Journal Гершкович працював у московському бюро агентства AFP. До того він був репортером англомовного новинного сайту The Moscow Times. Як зауважує AFP, Гершкович володіє російською мовою. Його батьки живуть у США, але походять з СРСР.