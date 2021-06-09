Москва обговорить з Анкарою турецько-українську військову співпрацю - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив, що Росія найближчим часом під час контактів із Туреччиною обговорить, зокрема, питання військової співпраці Анкари і Києва. Про це глава МЗС РФ заявив у понеділок, 21 червня, під час пресконференції у Москві.

"Ви згадали заяви МЗС України, що стосуються планів співпрацювати між військово-морськими силами України і Туреччини. Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО позначили. У мене немає сумніву, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться", - розповів журналістам Лавров, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс".

"Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звісно ж, поговоримо і на цю тему теж", - додав він.

Анкара співпрацює як із Києвом, так і з Москвою

19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу на полях дипломатичного форуму в Анталії. Як повідомили у МЗС України за підсумками зустрічі, міністри "обговорили можливості посиленої співпраці військово-морських сил України й Туреччини, що допоможе втілити стандарти НАТО у ВМС України, підвищити їхню обороноздатність і сумісність з країнами-членами НАТО, і в цілому взаємодію держав заради безпеки на Чорному морі".

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі на початку квітня з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі наголосив: "Ми захищаємо територіальну цілісність України та її суверенітет". Також Туреччина погодилася продати Україні ударні безпілотники власного виробництва.

Водночас Туреччина підтримує також тісні стосунки з Росією, у тому числі й у військовій сфері. Приміром, Анкара придбала кілька батарей російського зенітно-ракетного комплексу С-400 всупереч різкій критиці з боку Вашингтона.