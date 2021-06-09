 Москва обговорить з Анкарою турецько-українську військову співпрацю - Лавров | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

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Москва обговорить з Анкарою турецько-українську військову співпрацю - Лавров

Питання турецько-української співпраці у військовій сфері стане однією з тем найближчих російсько-турецьких перемовин, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров (архівне фото)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив, що Росія найближчим часом під час контактів із Туреччиною обговорить, зокрема, питання військової співпраці Анкари і Києва. Про це глава МЗС РФ заявив у понеділок, 21 червня, під час пресконференції у Москві.

"Ви згадали заяви МЗС України, що стосуються планів співпрацювати між військово-морськими силами України і Туреччини. Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО позначили. У мене немає сумніву, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться", - розповів журналістам Лавров, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс".

"Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звісно ж, поговоримо і на цю тему теж", - додав він.

Анкара співпрацює як із Києвом, так і з Москвою

19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу на полях дипломатичного форуму в Анталії. Як повідомили у МЗС України за підсумками зустрічі, міністри "обговорили можливості посиленої співпраці військово-морських сил України й Туреччини, що допоможе втілити стандарти НАТО у ВМС України, підвищити їхню обороноздатність і сумісність з країнами-членами НАТО, і в цілому взаємодію держав заради безпеки на Чорному морі".

Читайте також: Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі на початку квітня з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі наголосив: "Ми захищаємо територіальну цілісність України та її суверенітет". Також Туреччина погодилася продати Україні ударні безпілотники власного виробництва.

Водночас Туреччина підтримує також тісні стосунки з Росією, у тому числі й у військовій сфері. Приміром, Анкара придбала кілька батарей російського зенітно-ракетного комплексу С-400 всупереч різкій критиці з боку Вашингтона.

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