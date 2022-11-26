Моравецкий: Дії РФ можуть призвести до нового Голодомору

Прем'єр-міністр Польщі під час візиту до Києва вшанував пам'ять жертв Голодомору 1930-х років. Також він попередив, що дії Росії в Україні можуть спричинити новий штучний голод в Африці та Азії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва у День пам'яті жертв Голодомору заявив, що війна Росії проти України може призвести до нового штучного голоду в інших регіонах світу. "Ми зустрічаємося у 90-ті роковини Голодомору, який був штучно створений російським комуністичним режимом. Сьогодні ми стоїмо на порозі того, що можемо побачити ще один штучний голод, спричинений Росією в країнах Африки та Південно-Східної Азії", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єрами України та Литви у Києві у суботу, 26 листопада.

За словами Моравецького, блокування Росією українських портів означає блокування гуманітарних можливостей, і світова спільнота й надалі працюватиме над можливостями розблокування коридорів для вивезення українського зерна. "Ми маємо спільне минуле (Україна, Польща, Литва - Ред.), спільне сьогодення, і я сподіваюся, що ми повинні мати спільне дуже світле майбутнє", - зазначив польський прем'єр.

Також у цей день Моравецький поклав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору у Києві.

Зустріч у форматі Люблінського трикутника

Крім прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, до України у суботу прибули прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Глави урядів України, Польщі та Литви провели зустріч у форматі Люблінського трикутника. "Ми визначили декілька пріоритетних завдань. Перше, це перемога України у війні. Відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми отримали запевнення від наших друзів і колег про те, що вони будуть з нами до самої перемоги", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Також, за його словами, сторони обговорили питання військової, фінансової та гуманітарної допомоги, а також постачання в Україну генераторів та іншого обладнання.

Своєю чергою Інґріда Шимоніте пообіцяла продовжити надавати підтримку України, зокрема безпілотники, теплий одяг для військових, опалювальні станції та генератори. "Литва вже підготували новий пакет допомоги в енергетичному секторі розміром понад два мільйони євро", - сказала вона.

Александер Де Кроо теж пообіцяв Києву нову гуманітарну та військову допомогу. "Прибув до Києва. Після важких бомбардувань останніх днів ми підтримуємо народ України. Більше, ніж будь-коли раніше. Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу", - написав він у Twitter.

У Києві де Кроо зустрічається 26 листопада із президентом України Володимиром Зеленським. Бельгійський прем'єр висловив упевненість у тому, що переговори будуть "дуже змістовними та корисними для обох наших країн".

26 листопада в Україні вшановують пам'ять багатомільйонних жертв комуністичного режиму - масового голоду 1921-1923 років, Голодомору 1932-1933 років і масового голоду в 1946-1947 роках.