Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр економіки й енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) відмовляються від своїх мандатів у Бундестазі. Таким кроком обидва політики, які належать до Християнсько-демократичного союзу, хочуть забезпечити зміну поколінь у парламентській фракції ХДС/ХСС та загалом оновлення у партії ХДС. Про це вони заявили в суботу, 9 жовтня, в столиці федеральної землі Саар - Саарбрюкені, повідомляє агенція AFP.

Їхні мандати мають перейти Надін Шен (Nadine Schön) та Маркусу Улю (Markus Uhl) з землі Саар, які спершу не пройшли до Бундестагу за підсумками результатів ХДС на нещодавніх виборах, але тепер потрапляють туди за земельним партійним списком.

Необхідність оновлення

Крамп-Карренбауер заявила, що своєю добровільною відмовою від мандата вона хотіла "подати приклад того, як зміну поколінь можна організувати за взаємною згодою". Вона буде продовжувати виконувати свої обов'язки міністерки, поки не сформують новий уряд. Після цього, зазначила політикиня, вона продовжить бути "політично активною - але, можливо, трохи вільнішою".

Читайте також: Бундестаг: більше жінок і депутатів з міграційним корінням

Своєю чергою Петер Альтмаєр заявив, про "зміну поколінь у той час, коли це необхідно - як ніколи". "Мені болить серце, коли я бачу, як мало цього разу увійшло до Бундестагу молодих депутатів від ХДС/ХСС. Ми маємо зробити все можливе, щоб зробити молоде покоління відповідальним", - заявив політик.

За його словами, йому ще в день виборів стало зрозуміло, що "після такої поразки" необхідне оновлення партії, цитує агенція dpa. Альтмаєр зазначив, що також і надалі займатиметься політикою, але без депутатського мандата та, очевидно, без міністерського портфеля.

Альтмаєр був членом Бундестагу протягом 27 років. Крамп-Карренбауер у грудні 2018 року була обрана головою ХДС, у січні 2021 року її наступником на чолі партії став Армін Лашет (Armin Laschet). З 2019 року Крамп-Карренбауер очолює міністерство оборони ФРН.

Дивитись відео 01:46 Поділитись Вибори у Німеччині: як реагували в штабах партій Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/40tbo Вибори у Німеччині: перегони між СДПН та ХДС/ХСС без явного лідера (26.09.2021)