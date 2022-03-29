Міністр праці ФРН хоче більше працевлаштованих українців

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину вівторка, 29 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 00.00 (час київський).

++06:35++

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) виступив за те, щоб надати українським біженцям, які перебралися до ФРН, справедливі шанси на ринку праці. "Насамперед йдеться про гуманітарну допомогу, - наголосив політик. - Проте йдеться і про те, щоб люди, які хочуть мати можливість працювати, таку можливість отримали". Очікується, що інтеграція на ринку праці стане важливою темою зустрічі Гайля з представниками організацій соцзахисту, федеральних земель та Федерального агентства праці (BA), що відбудеться 30 березня у Берліні.

++05.53++

За час війни Росії проти України нападу зазнали 74 об'єкти системи охорони здоров'я, при цьому загинуло 72 особи. Такі дані навів офіційний представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу ООН у Женеві 29 березня.

++05.34++

Британські поліцейські передали українським колегам спеціальне обладнання для знешкодження вибухових пристроїв, у тому числі міношукачі, системи контролю за детонацією, діагностичні прилади, а також набори для надання першої допомоги та інше обладнання.

++05.28++

Люксембург заморозив пов'язані з Росією активи на 2,5 мільярда євро. Про це йдеться у поширеному в соцмережі Twitter повідомленні мінфіну Люксембургу. Зазначається, що цей обмежувальний захід було застосовано у рамках санкцій ЄС проти РФ через її воєнне вторгнення в Україну.

++04.46++

Англійський співак Ед Ширан та американська співачка Каміла Кабельо увечері 29 березня спільно виступили на сцені на підтримку жертв війни в Україні у британському місті Бірмінгем. Окрім Ширана та Кабельо у заході під назвою "Concert for Ukraine" взяли участь і інші зірки світової музичної сцени. Збори від продажу квитків та показу реклами на концерті підуть організації Disasters Emergency Committee (DEC), що допомагає українським біженцям. За даними ведучого шоу, сума пожертвування склала за вечір близько 11 мільйонів фунтів стерлінгів (у перерахунку: 13 мільйонів євро).

++04.41++

Пентагон прокоментував висловлювання президента США Джо Байдена щодо взаємодії американських військових з українськими. За словами офіційного представника відомства Джона Кірбі, йшлося про "підтримку зв'язку" при передачі їм озброєнь зі США, а не про "навчання у класичному сенсі". 28 березня Байден повідомив журналістам, що, перебуваючи у Польщі минулого тижня, він розмовляв з американськими військовослужбовцями, які допомагають "навчати" українські сили у Польщі.

++04.30++

Представництво Консультативної місії ЄС в Україні в Маріуполі зазнало обстрілу з боку збройних сил Росії, заявив увечері 29 березня верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. За його словами, достовірну інформацію про обстріл будівлі, де розташовувалося представництво, було отримано нещодавно. Повідомляється, що члени місії не постраждали, проте сам офіс та обладнання зазнали значних пошкоджень.

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++02.53++

США відправляють до Східної Європи літаки F-18

Сполучені Штати відправляють до Східної Європи додаткові бойові літаки та військових. Зокрема, йдеться про десять реактивних літаків F-18 та 200 військовослужбовців, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Очікується, що ця техніка сприятиме зміцненню східного флангу НАТО.

++01:54++

Ritter Sport і далі годуватиме росіян шоколадом

Німецька компанія Ritter Sport, що спеціалізується на виробництві шоколаду, вирішила не виходили з російського ринку. У самій компанії у відповідь на запит журналістів запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй "не легко". Раптове припинення поставок на російський ринок могло б призвести до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б "серйозні наслідки" для компанії, цитує представника підприємства ділове видання Handelsblatt.

++01:25++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив Москву в імперіалізмі. За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він. "Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі. Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (фото з архіву)

++00:56++

У міністерстві оборони України не вірять у запевнення російської сторони щодо деескалації ситуації на Київському напрямку. На цьому наголошується в останньому зведенні міноборони України, оприлюдненому на Facebook-сторінці відомства. Українські військові переконані, що нинішнє перегрупування російських сил не має нічого спільного з деескалацією. "Так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - наголошують в українському оборонному відомстві. Напередодні російська сторона запевняла, що вона прагне деескалації ситуації на Київському напрямку.

++00:40++

Металургія України втратила третину потужностей через війну - "Метінвест"

Гендиректор найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков оцінює втрати металургії України від розпочатої Росією війни у 30-40 відсотків її довоєнних потужностей. Такі дані він озвучив в ефірі телеканалу "Україна24". "Маріупольські заводи - це понад третина сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила приблизно 30-40 відсотків своїх металургійних потужностей", - сказав Риженков, цитує "Інтерфакс-Україна".

++00:28++

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав "частиною інформаційної диверсії" повідомлення ЗМІ про ймовірне отруєння російського бізнесмена Романа Абрамовича. При цьому Пєсков наголосив, що Абрамович не є офіційним членом російської делегації на переговорах з Україною, а залучений "у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною".

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