Міністр охорони здоров'я Німеччини захворів на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Німеччини, епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він має лише легкі симптоми та працює з дому, повідомило міністерство охорони здоров'я ФРН у п'ятницю, 5 серпня.

59-річний Лаутербах отримав чотири дози вакцини від коронавірусу. Міністерство зазначає, що "навіть з особливою обережністю, інфікування дуже заразним варіантом Омікрон не можна виключити повністю".

Карантинні заходи в Німеччині

Цього літа у Німеччині, як і в багатьох інших країнах, через поширення омікрон-варіанту та його нових різновидів спостерігалася велика кількість випадків захворювання COVID-19.

Німецький уряд оголосив 3 серпня про основні заходи проти коронавірусу, які діятимуть восени та взимку. Згідно з ними, обов'язкове носіння масок у поїздах далекого прямування та літаках залишиться в силі. для багатьох людей також буде потрібний негативний тест на COVID-19 з жовтня до початку квітня, щоби отримати доступ до лікарень чи будинків для літніх людей. Щодо інших заходів, то федеральні землі будуть запроваджувати власні правила залежно від ситуації на місцевому рівні.

Уряд також планує провести вакцинацію в найближчі місяці в надії знизити кількість заражених.

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Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що 79-річний президент США Джо Байден захворів на COVID-19. Станом на 4 серпня, його тест все ще був позитивним. У Байдена є кашель, але він почувається добре, каже його лікар Кевін О'Коннор.