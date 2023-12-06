Міністр оборони Умєров: Україна має план у війні на 2024 рік

Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News заявив, що ЗСУ пройшли дві лінії оборони російських окупантів і перебувають перед третьою, та запевнив, що українське керівництво має план воєнних дій на 2024 рік.

Україна має план воєнних дій на 2024 рік, запевнив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю американському телеканалу Fox News , оприлюдненому в ніч на середу, 6 грудня.

"У нас є план. Ми деокупували 50 відсотків нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, ми повернули території, звільнили їх. І зараз у нас є план на 2024 рік", - сказав він.

За словами Умєрова, цілі на наступний рік передбачають планування щодо оборонних, котрнаступальних та наступальних операцій.

"Ми справляємося добре. Продовжуємо звільняти території. Ми вже пройшли дві лінії оборони росіян і перебуваємо перед третьою", - сказав він.

Міністр наголосив, що стратегічним завданням і перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, включаючи Крим, Донбас і Чорне море.

Нагадаємо, 26 листопада народна депутатка зі "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний не надав плану на 2024 рік, тому має піти у відставку.

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