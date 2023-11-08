Зеленський: ЗСУ спробують показати результат цього року

Попри труднощі під час контрнаступу, Україна має конкретні плани на 2024-й, але спробує досягнути успіхів на фронті ще цього року, заявив Володимир Зеленський.

Україна має "дуже конкретний план" на наступний рік щодо повернення своїх територій, заявив президент Володимир Зеленський в середу, 8 листопада.

"У нас є мета, куди ми підемо, в якому напрямку вестимемо наступ", - сказав він, виступаючи онлайн на конференції Reuters Next у Нью-Йорку.

При цьому Зеленський додав, що Збройні сили України (ЗСУ) ще цього року спробують показати результат. "Нам не потрібно дивувати всіх у світі, нам це потрібно для себе", - наголосив він.

Читайте також: Зеленський: Україна розробляє зміни у стратегії війни

Зеленський стурбований щодо майбутньої допомоги Україні

Водночас Зеленський вказав на затримки у постачанні зброї від партнерів як фактор повільного контрнаступу ЗСУ. "Є так багато поганих сюрпризів. Криза в якомусь парламенті чи Конгресі. Рішення ухвалюються трохи повільно. Наші солдати прийшли на Південь і побачили багато мінних полів, ми чекали боєприпасів сім місяців", - зазначив він.

Президент висловив стурбованість і певними голосами в Республіканській партії США, які закликають скоротити підтримку Україні, а також наголосив на невизначеності щодо підтримки України в разі обрання президентом США Дональда Трампа.

Читайте також: "Треба 24 хвилини": Зеленський запросив Трампа в Україну

Світові кризи вирішить "планета собак"

Зеленський також закликав світ не переключати увагу з України на Близький Схід. "Я не хочу це порівнювати. Велика трагедія на Близькому Сході, звичайно, але це не можна порівнювати з повномасштабною війною. Я не намагаюся сказати, що щось важливіше, при всій повазі до всіх народів. Але ви повинні розуміти, що повномасштабна війна - це інша справа", - сказав він.

Аби закінчити війну, за словами Зеленського, Росія повинна вийти з території України. "Чому, на вашу думку, країна у війні, країна, яка зазнала нападу, має бути готова до компромісу? Російські солдати мають піти на свою землю. Вони мають вийти. Це справжній спосіб зупинити війну", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, про те, що на тлі війни все ще змушує його сміятися та допомагає розслаблятися, Зеленський відповів, що його собаки: "Іноді я дійсно не розумію людей. Я дивлюся на всі ці війни та кризи, і думаю, що найкраще, якщо ця планета буде планетою собак".

Післявоєнна відбудова без корупції

Після закінчення війни, на переконання Зеленського, Україна зможе забезпечити вільну від корупції післявоєнну відбудову.

"Йде боротьба реформи зі старою системою. Звичайно, нам це потрібно, щоб стати членом Європейського Союзу, але ми це робимо для нас, нам це потрібно", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський про рішення Єврокомісії щодо членства України: Чистий позитив