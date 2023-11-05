Візит Зеленського в Ізраїль - під питанням через витік у ЗМІ

Через витік у ЗМІ інформації візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю - під питанням, пише The Times of Israel.

Візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю , який мав відбутися 6-7 листопада, зараз уже під питанням - через витік інформації про його підготовку, пише The Times of Israel із посиланням на неназваного українського дипломата.

"Він (Зеленський. - Ред.) хотів, щоб про візит стало публічно відомо в момент прибуття на ізраїльську землю", - сказав співрозмовник видання. "Він дуже розчарований", - додав дипломат.

Зеленський та прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху не відвідували країни один одного від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак у вересні вони зустрічалися в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним в США та Євросоюзі, Зеленський закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".

Втім, за даними ізраїльських ЗМІ, самому Зеленському Ізраїль не погодив приїзд, зазначивши, що це "не на часі". Офіційно ця інформація не підтверджувалась. Днями ізраїльський 12 канал повідомив, що підготовка візиту - на завершальній стадії: Зеленський може прибути в Ізраїль у понеділок або вівторок.

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