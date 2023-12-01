Зеленський про контрнаступ: Не досягли бажаних результатів

Президент України Володимир Зеленський констатував, що війна РФ проти його країни з початком зими вступила у нову фазу. "У нас нова фаза війни, і це факт", - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю агентству AP, яке було опубліковане вранці у п'ятницю, 1 грудня. "Зима в цілому - це нова фаза війни", - додав президент України.

"Ми хотіли швидших результатів"

Зокрема, журналісти запитали його про те, чи задоволений він результатами контрнаступу Збройних сил України. "Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - зазначив президент. За його словами, Україні "не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів". "Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися, - сказав Зеленський. - Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам".

Водночас, за його словами, він задоволений тим, що українська армія не відступає, воюючи проти "другої армії в світі". Утім, Зеленський наголосив на тому, що Україна продовжує втрачати людей. "Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але і не можу сильно скаржитися", - додав він.

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Також Зеленський зауважив, що за останні кілька місяців українські військові досягли певних позитивних результатів на фронті. Так, за його словами, Україні вдалося досягти певних територіальних здобутків у боях проти краще озброєного та укріпленого ворога. Крім того, додав президент, міць Чорноморського флоту РФ зменшилась після атак ЗСУ, коли вдалося прорвати систему протиповітряної оборони і завдати удару по його штаб-квартирі в окупованому Криму.

Водночас, як наголосив Зеленський, значна частина українського бюджету спрямовується на нарощування власного виробництва зброї. Та водночас, за його словами, нинішніх обсягів виробництва не достатньо, щоб переломити хід війни. Тому Зеленський висловив сподівання, що західні союзники, зокрема США, запропонують Україні вигідні кредити та контракти, аби вона могла досягти цієї мети.

"Ми не повинні дозволити людям забути про війну"

Український президент також висловив стурбованість тим, що конфлікт на Близькому Сході загрожує відвернути увагу світової спільноти від України й, відповідно, вплинути на ресурси, які може отримати країна задля того, щоб захистити себе. "Ми вже можемо бачити наслідки зміщення (уваги - Ред.) міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Тільки сліпий цього не бачить", - сказав він. Українці, за його словами, розуміють, що їм також "потрібно боротися за увагу до повномасштабної війни". "Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - додав він. "Розумієте, увага дорівнює допомозі. Відсутність уваги означатиме відсутність допомоги. Ми боремося за кожну краплю уваги", - сказав він.

Зеленський також запевнив, що не відчуває тиску з боку міжнародних партнерів України щодо необхідності мирних переговорів з Росією на тлі затяжної війни. "Я поки що цього не відчуваю", - сказав він, хоча і додав: "Деякі голоси завжди чути".