Зеленський: Готуємо хороші далекобійні речі проти окупантів

Україна готує власні нові далекобійні засоби ураження, заявив у вівторок, 28 листопада, президент Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України (Олександром Камишіним. - Ред.). Можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", - сказав він у щоденному вечірньому відеозверненні до українців.

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Зеленський: Для фортифікації вистачить мін і бетону

Також Зеленський повідомив, що провів "особливе, тривале, детальне" засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одним з головних питань засідання, за його словами, були українські фортифікації.

"Значно посилюємо. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано - мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", - зазначив він.

Крім того, на Ставці заслухали аналіз нещодавніх дронових і ракетних атак Росії. "Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба - розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу "петріотів" і "насамсів" - усе дуже ефективно. Я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами", - сказав Зеленський.

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Традиційно на ставці президент заслухав доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками.

"Окрема увага - донецьким напрямкам: Авдіївка, Мар'їнка, район Бахмута. Там за цю добу - найінтенсивніші бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Куп'янський напрямок - я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках", - сказав він.

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Зеленський підписав держбюджет-2024: пріоритет - оборона

Зеленський також повідомив, що підписав сьогодні закон про державний бюджет України на 2024 рік. "Очевидно, що в ньому головний пріоритет - це захист від російської агресії", - зауважив він.

Водночас президент додав: "Враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов'язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її. І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес і навіть розвиває його, усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей".

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