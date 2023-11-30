Зеленський думає, що звільнити Крим буде простіше за Донбас

Окуповані Росією території можуть повернутися до України раніше за людей, які на них живуть, припускає президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деокупація територій Донецької та Луганської областей відбуватиметься складніше, ніж деокупація Криму, оскільки, на його думку, виникатимуть складнощі з ментальним поверненням людей в Україну.

"Може так статися, що ці території ми повернемо раніше, ніж цих людей. Наприклад, якщо ми говоримо про Донбас, то люди живуть там 10 років, але водночас не там. Вони живуть в іншому просторі. І це (деокупація. - Ред.) - довгий процес", - зазначив президент у четвер, 30 листопада, під час спілкування зі студентами з університетів Миколаївської області.

Зеленський припускає, що деокупація Криму та тимчасово окупованих територій сходу України може проходити "абсолютно по-різному". "Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись говорили: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, тому що все одно території повертаються з людьми, а якщо люди не хочуть - буде дуже і дуже складно", - цитує президента агенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський: Крим дуже чекає на своє повернення

Складнощі на шляху повернення Донбасу, на думку Зеленського, пов'язані, зокрема, з тим, що там з 2014 року ведуться бойові дії. "І було багато сепаратизму з того боку. І вони воювали. Це означає, що в тих чи інших сім'ях на Донбасі не всі повернулися, або повернулася якась історія. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найзапекліші сепаратисти стоять у той час, як росіяни тікають. Це теж про щось свідчить", - розповів він.

Говорячи про Крим, Зеленський висловив переконання, що півострів "дуже чекає на своє повернення" до складу України. "Донбас теж чекає, але буде дуже складно, тому що більша частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас", - нагадав український президент.

У Криму показали звернення Зеленського

Напередодні, 29 листопада, в Криму по всіх каналах IPTV показали звернення Зеленського, а також керівника Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

За інформацією "Української правди", до трансляції причетна українська розвідка. З посиланням на власні джерела видання повідомило у четвер, що "триває реалізація комплексу заходів із відновлення українського суверенітету, в тому числі в інформаційній сфері, над тимчасово окупованим росіянами півостровом".

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