День ЗСУ: Зеленський і Залужний привітали військових

Президент України Володимир Зеленський привітав у середу, 6 грудня, Збройні сили України (ЗСУ) з професійним святом.

"Сьогодні тільки одне слово - молодці. Тільки одна емоція - вдячність", - сказав він у вітальному відеозверненні та побажав ЗСУ перемоги у війні Росії проти України.

"До тих, хто поводився добре, прийде святий Миколай, до тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ... Позаду - дев'ять років і 651 день війни. Попереду - перемога. А як інакше? Хіба може бути альтернатива? Всі ми знаємо: ні... Я знаю, що ми дійдемо в усіх сенсах. Бо знаю, що йдемо разом. Було важко, але ми вистояли. Зараз непросто, але ми рухаємося. Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, наших людей, нашого миру - справедливого і вільного. Всупереч усьому, разом із вами та завдяки вам", - сказав Зеленський.

Президент закликав приходити сьогодні до стіни пам'яті полеглих за Україну, щоб "зазирнути в очі героям і просто помовчати". "І у цій тиші подумати, пригадати, усвідомити, порівняти цей день, цей ранок і ранок 651 день тому. Як було гучно, і чимало кому було страшно, але страх програв. І тепер про нас почули всі. Як було важко тоді, і як не соромно тепер", - сказав він і додав, що сьогодні більшість українців мають можливість жити та працювати у своїх містах, ходити своїми вулицями.

"Не Кірова, до речі, а Грушевського. І зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від Офісу президента України йду, а не чужого гауляйтера. Попереду у нас - Європейська площа, де наші синьо-жовті прапори, а не триколори. Попереду - Володимирська гірка на честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного царка", - зауважив він.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму відеозверненні наголосив, що гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах армії.

"Я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", - сказав він.

Залужний додав, що Україна не здається завдяки цим людям. "І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно", - наголосив він.

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