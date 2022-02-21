Макрон запропонував провести саміт Байдена та Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з лідерами США та РФ Джозефом Байденом та Володимиром Путіним. Як повідомляється в понеділок, 21 лютого, на сайті Єлисейського палацу, глава французької держави запропонував провести саміт між Байденом та Путіним, а потім із усіма зацікавленими сторонами з питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден та Путін дали згоду на проведення такого саміту, зазначає французька сторона.

Зміст цієї зустрічі мають підготувати держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час їхніх запланованих переговорів на 24 лютого.

Саміт відбудеться, якщо РФ не вторгнеться в Україну

Саміт Байдена та Путіна може відбутися лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну, наголосив Єлисейський палац. Для підготовки змісту майбутніх дискусій Еммануель Макрон має намір працювати з усіма зацікавленими сторонами.

Водночас глава пресслужби Білого дому Дженніфер Псакі наголосила, що Вашингтон "прихильний до дипломатичної взаємодії доти, доки не почнеться вторгнення (Росії в Україну. - Ред.)".

Попри неодноразові публічні обіцянки російської влади відвести війська від кордонів України, Росія і Білорусь вирішили і далі проводити військові навчання після 20 лютого начебто через "нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів Союзної держави Росії та Білорусі" та загострення ситуації на Донбасі.

Ескалація на Донбасі

Ескалація на Донбасі різко сталася 16 лютого. Відтоді загинули двоє українських військовослужбовців, семеро зазнали поранень. Самопроголошені ватажки непідконтрольних Києву територій Донбасу оголосили масову евакуацію дітей, жінок і людей похилого віку до РФ за погодженням з російським керівництвом, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ та проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення.