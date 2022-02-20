Зеленський обговорив з Макроном ескалацію на Донбасі

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон у суботу, 19 лютого, обговорили телефоном загострення ситуації на Донбасі.

Зеленський поінформував свого колегу про втрати серед українських військових, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів на Донбасі.

"Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - написав він у Twitter.

Готовність до діалогу

За даними французької сторони, український президент наголосив, що Київ не хоче відповідати на "провокації" Росії на Сході України, повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

У телефонній розмові Зеленський підкреслив, що Київ не вдаватиметься до заходів у відповідь на "провокації" на лінії розмежування на Донбасі, та попросив Макрона переказати російському президентові Володимиру Путіну про готовність його уряду до діалогу.

Макрон має намір провести телефонну розмову з Путіним у неділю. За даними Єлисейського палацу, ідеться про "останні можливі зусилля" для уникнення воєнної ескалації конфлікту. "Ситуація небезпечна, але для дипломатії ще є місце", - запевнив радник Макрона, пише AFP.

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Ризики заради збереження миру в Європі

У Єлисейському палаці повідомляють, що французький лідер готовий "на будь-які ризики" заради збереження миру в Європі, передає телеканал BFMTV.

"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність і мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", - говориться в заяві.

Нагадаємо, 7 лютого Макрон зустрівся з Путіним у Москві, де серед інших питань лідери обговорили дотримання мінських домовленостей та шляхи зниження напруги довкола України. 8 лютого французький президент прибув до Києва, де мав зустріч з українським колегою. Мета серії візитів - відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті, заявив Макрон під час брифінгу в Києві.