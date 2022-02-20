 Зеленський обговорив з Макроном ескалацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2022

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Новини

Зеленський обговорив з Макроном ескалацію на Донбасі

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський попросив президента Франції Еммануеля Макрона переказати російському лідеру Володимиру Путіну про готовність українського уряду до діалогу.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі в Києві 8 лютого 2022 року

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі в Києві 8 лютого 2022 року

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон у суботу, 19 лютого, обговорили телефоном загострення ситуації на Донбасі.

Зеленський поінформував свого колегу про втрати серед українських військових, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів на Донбасі.

"Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - написав він у Twitter. 

Готовність до діалогу

За даними французької сторони, український президент наголосив, що Київ не хоче відповідати на "провокації" Росії на Сході України, повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

У телефонній розмові Зеленський підкреслив, що Київ не вдаватиметься до заходів у відповідь на "провокації" на лінії розмежування на Донбасі, та попросив Макрона переказати російському президентові Володимиру Путіну про готовність його уряду до діалогу.

Макрон має намір провести телефонну розмову з Путіним у неділю. За даними Єлисейського палацу, ідеться про "останні можливі зусилля" для уникнення воєнної ескалації конфлікту. "Ситуація небезпечна, але для дипломатії ще є місце", - запевнив радник Макрона, пише AFP. 

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Ризики заради збереження миру в Європі

У Єлисейському палаці повідомляють, що французький лідер готовий "на будь-які ризики" заради збереження миру в Європі, передає телеканал BFMTV.

"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність і мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", - говориться в заяві.

Нагадаємо, 7 лютого Макрон зустрівся з Путіним у Москві, де серед інших питань лідери обговорили дотримання мінських домовленостей та шляхи зниження напруги довкола України. 8 лютого французький президент прибув до Києва, де мав зустріч з українським колегою. Мета серії візитів - відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті, заявив Макрон під час брифінгу в Києві. 

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