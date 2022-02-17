Зеленський готовий до будь-якого формату перемовин з РФ

Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру, однак попри публічні заяви російська сторона не демонструє готовності до реальної розмови. Про це розповів у четвер, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський.

"Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини, щоразу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть", - цитує Зеленського його пресслужба. Український президент наголосив при цьому, що "готовий на будь-який формат" розмови з РФ.

Москва не підтверджує телефонні розмови - Зеленський

Зеленський також розповів, що Україна подавала офіційні запити й намагалася зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, "коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ".

"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує", - зазначив Зеленський.

У відповідь на це у цей же день речник Путіна Дитро Пєсков підтвердив, що Москва неодноразово отримувала від Києва сигнали з пропозицією зустрічі на найвищому рівні, але ці запити залишилися незрозумілими.

Кремль пропонує Києву прямі перемовини з "ЛНР" і "ДНР"

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися. Але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо? З якою метою?" - цитує Пєскова агенція "Інтерфакс". Київ, за словами речника Кремля, пропонує на зустрічі "говорити лише про Донбас".

"Ми говоримо: давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас. У вас є до нас запитання з інших тем? Мовчать", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, що у лютому на рівні радників відновились переговори у так званому "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина і Франція), покликані врегулювати конфлікт на Донбасі. Німеччина і Франція виступають у цих перемовинах посередниками. Росія наполягає на тому, щоб Україна проводила прямі переговори з сепаратистами на Донбасі. Україна категорично відкидає ці пропозиції.