Багатогодинні переговори в "нормандському форматі" не принесли прориву

Зустріч радників лідерів країн у "нормандському форматі", яка закінчилася у Берліні в ніч на п'ятницю, 11 лютого, не призвела до прогресу в переговорах по Донбасу на тлі напруженості на кордоні Росії та України.

Консультації за участі представників Німеччини, Франції, Росії та України тривали понад дев'ять годин. "Це були складні переговори, в яких виявились різні позиції та різні варіанти рішень (конфлікту. - Ред.)", - розповів агентствам Reuters та dpa співрозмовник у німецько-французьких дипломатичних колах.

Водночас сторони виявили спільну позицію щодо необхідності дотримання мінських домовленостей, укладених 2014 року. Учасники переговорів налаштовані продовжити роботу над "повною реалізацією" цих домовленостей, зазначило джерело.

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Тристороння контактна група по Донбасу має активізувати роботу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визнав, що учасникам переговорів не вдалося узгодити спільної заяви, але всі вони виступили за "розблокування та активізацію роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ)". "Усі учасники "нормандського формату" зацікавлені, аби процес у ТКГ був ефективним. Останнім часом, на жаль, ТКГ не приймала рішень", - підкреслив Єрмак. Наступне засідання ТКГ має відбутися 2 березня.

Він також додав, що нова зустріч "нормандської четвірки" відбудеться зовсім скоро.

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Козак: Питання чотиристороннього саміту не підіймалося

За словами заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який представляв Росію на переговорах, учасники консультації в Берліні не обговорювали можливість зустрічі лідерів чотирьох країн.

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак

"У цій ситуації ніхто навіть не ризикнув підіймати це питання, оскільки немає предмета для цього ", - заявив Козак під час відповіді на питання агентства "Інтерфакс". Він підкреслив, що під час зустрічі в Берліні про наступну зустріч радників також не домовились. За його словами, треба дочекатись зустрічі ТКГ та подивитись, як вона пройде.

Козак також заявив, що Берлін та Париж "із розумінням ставляться" до необхідності діалогу між Києвом та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, проте "готовності проявити достатню твердість" у цьому питанні не виявляють".

Перша зустріч на рівні радників лідерів країн у "нормандському форматі" у 2022 році пройшла 26 січня в Парижі. За її результатами вперше за два роки вийшла спільна заява, в якій висловилась підтримка безумовного режиму припинення вогню на Донбасі. Остання зустріч глав держав і урядів України, Німеччини, Франції та Росії пройшла у Парижі у грудні 2019 року.