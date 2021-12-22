Учасники ТКГ домовилися посилювати перемир'я на Донбасі

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На засіданні Тристоронньої контактної групи учасники висловилися за те, аби повністю дотримуватися заходів щодо посилення перемир'я на Донбасі. У Києві привітали результати засідання, назвавши їх "кроком до деескалації".
Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на своєму засіданні в середу, 22 грудня, домовилися дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Про результати домовленості під час засідання ТКГ на рівні голів делегацій повідомив спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ Мікко Кіннунен.
"Я радий, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - зазначено у повідомленні для преси Кіннунена.
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Українська влада висловила "стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу" з огляду на результати засідання ТКГ у середу, йдеться у повідомленні на сайті президента України Володимира Зеленського.
"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях, - цитує сайт президента виконувача обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрія Костіна. - Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку".
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Голова Офісу президента Україна Андрій Єрмак назвав наміри, висловлені учасниками ТКГ, "кроком до деескалації". Привітали результати засідання групи і в міноборони України.
Натомість у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" ("ДНР") заявили, що переговірники з українського боку "не дали підтвердження готовності виконати запропоновані кроки" з посилення перемир'я.
На Донбасі з 27 липня 2020 року діють додаткові заходи контролю за перемир'ям, які були узгоджені учасниками ТКГ. Попри це з кінця лютого на Донбасі почалося загострення ситуації. Ситуація погіршилася ще більше в середині жовтня, після блокування роботи спостерігачів спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у готелі у Горлівці, підконтрольному "ДНР".