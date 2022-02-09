"Нормандський формат": радники зустрінуться у Берліні 10 лютого

Зустріч радників із зовнішньополітичних питань України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться у четвер, 10 лютого, в Берліні. Це підтвердив представник уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) у середу, 9 лютого, передає агенція Укрінформ.

"Можу підтвердити, що завтра відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників чотирьох країн", - сказав він журналістам.

Він зазначив, що ця зустріч є продовженням переговорів 26 січня в Парижі, першої зустрічі за довгий час.

Як заявив представник уряду, Німеччина має особливу відповідальність у "нормандському форматі" та разом із Францією робить внесок у досягнення деескалації напруженості навколо України.

"Ми потребуємо врешті-решт поступу у виконанні мінських угод", - заявив Бюхнер. Він назвав гуманітарну ситуацію на Донбасі "гнітючою" та зазначив, що уряд ФРН вітає всі кроки, які ведуть "у правильному напрямку".

Україну на цих переговорах представлятиме керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак.

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"Нормандська четвірка"

Під нормандською четвіркою або "нормандським форматом" розуміють Україну, Німеччину, Францію та Росію - країни, які беруть участь у переговорах з вирішення збройного конфлікту на сході України.

Перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії, на якій вони обговорили ситуацію на сході України, відбулась 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція). Звідси походить і назва формату зустрічей.

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