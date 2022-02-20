ОБСЄ фіксує рекордну кількість порушень на Донбасі за 2022 рік

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом доби 18 лютого.

У Донецькій області у цей день зафіксували 591 військовий інцидент, а в Луганській області - 975 порушень. Це найвищий показник з початку 2022 року.

Спостерігачі місії підтвердили інформацію про те, що у Мар'їнці було пораненого жінку.

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На тлі подальшого погіршення ситуації через нарощування російських військ на кордоні з Україною у східних регіонах країни, де бойові дії тривають з 2014 року, спостерігається зростання рівня насилля. Київ та сепаратисти закидають одне одному ескалацію напруженості.

Напередодні українська армія повідомила про загибель двох військовослужбовців у результаті обстрілу з боку проросійських сепаратистів. Обстріл стався під час візиту міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського на лінію фронту в супроводі нардепів та журналістів.

18 лютого очільники самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" закликали місцеве населення евакуюватися до Росії. Наступного ранку вони оголосили "загальну мобілізацію".

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Загроза вторгнення з боку РФ

За останні місяці відносини між Росією та Заходом різко загострилися через концентрацію російських військ на кордонах України. Наприкінці 2021 року з'явилися повідомлення про те, що РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила війська біля України до 190 тисяч. Захід вважає, що Росія готова до нового вторгнення в Україну, і погрожує їй жорсткими санкціями у відповідь. Москва заперечує наявність таких планів та звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Ціла серія міжнародних переговорів та візитів західних політиків до Москви з метою розрядити ситуацію та досягти дипломатичного вирішення конфлікту не принесла конкретних результатів.