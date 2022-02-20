На Донбасі готують провокації з обстрілами житла цивільних - українська розвідка

За даними української розвідки, проросійські бойовики на непідконтрольній Києву частині Донбасу готують провокації з обстрілами населених пунктів для того, щоб звинуватити в них Збройні сили України (ЗСУ). Про це в неділю, 20 лютого, заявляє оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) "Схід".

"Головний спеціаліст "міністерства інформації" так званої "ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника", - йдеться у повідомленні в Facebook.

У розвідці попереджають, що українських військових хочуть звинуватити в тому, що вони нібито скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів. "Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправдання власних воєнних злочинів", - наголошується у повідомленні. У ЗСУ заперечують будь-який стосунок до обстрілів населених пунктів: "Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню наші захисники вогонь не відкривають".

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На Донбасі насильно забирають у незаконні збройні формування

Також в ОТУ "Схід" повідомляють про мобілізацію населення на всій непідконтрольній Києву території Донбасу, зокрема й неповнолітніх і людей похилого віку: "Людей зупиняють на вулицях спеціально створенні патрулі. На всіх пунктах виїзду за межі ОРДЛО всіх чоловіків забирають та відправляють до пунктів військового збору на військових автомобілях. Також були зафіксовані випадки коли людей заманювали під виглядом евакуації".

Банер на воротах школи, де відкрився військовий мобілізаційний пункт у непідконтрольній частині Донецької області

У ЗСУ наголошують, що Римський статут міжнародного кримінального права визначає примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти власної країни, навіть якщо вони знаходилися на службі воюючої сторони до початку війни, воєнним злочином.

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Загострення на Донбасі

Штаб Операції об’єднаних сил (ООС) зафіксував у неділю 53 порушення режиму припинення вогню з боку непідконтрольних Києву територій Донбасу, 50 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкові поранення середньої важкості.

Ситуація на Донбасі різко загострилася 16 лютого, коли з-поміж іншого, снаряд бойовиків потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській. 18 лютого самопроголошені ватажки непідконтрольних Києву територій оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до РФ дітей, жінок і людей похилого віку, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ та проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення. На Заході неодноразово попереджували про план Росії напасти на Україну під надуманим приводом після завершення зимової Олімпіади в Китаї 20 лютого.

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