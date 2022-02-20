Загострення на Донбасі: поранено бійця ЗСУ

На Донбасі з 17 лютого триває загострення збройного конфлікту між українською армією та проросійськими бойовиками самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР" та "ЛНР"). У неділю, 20 лютого, в Операції об'єднаних сил (ООС) та з боку сепаратистів повідомляють про обстріли з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Так, станом на 12 годину дня в ООС зафіксували 30 порушень режиму припинення вогню. Проросійські бойовики застосовували артилерію калібру 152 та 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, повідомив глава пресслужби ООС Павло Ковальчук під час брифінгу.

У результаті обстрілів дістав поранень український військовослужбовець.

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Звинувачення з боку бойовиків

У "ДНР" з початку доби зафіксували 29 порушень режиму тиші, в яких звинуватили українську армію. За словами представника "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, українські військові застосовували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю. Під обстрілами опинилися 16 населених пунктів самопроголошеної республіки, додав він.

Представники "ЛНР" у спільному центрі контролю та координації 20 лютого повідомляють про три обстріли. В результаті одного з них було пошкоджено лінію електропередач, в результаті чого без електроенергії залишилася понад тисяча абонентів. Також у "ЛНР" повідомляють про загибель двох мирних жителів у результаті обстрілів, передає "Інтерфакс". Раніше агенція повідомляла про жертв обстрілу біля селища Піонерське.

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Вибух у Донецьку

Про потужний вибух у Ленінському районі Донецька повідомили 20 лютого очевидці, передають "Новости Донбасса". Це сталося біля 12 години дня за київським часом.Фотографії стовпа диму після вибуху було опубліковано у соцмережах. Агенція Reuters із посиланням на свідка повідомила про кілька вибухів у місті.

Нагадаємо, 18 лютого спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі - 975 порушень.